HSV-Coach Steffen Baumgart vor Köln-Rückkehr: "Mit den Jungs einiges erlebt"

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) freut sich auf das "besondere Spiel" gegen seinen Ex-Klub Köln. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

Der gebürtige Rostocker stand bekanntlich zweieinhalb Jahre, von Juli 2021 bis Dezember 2023, beim Effzeh an der Seitenlinie. Eine intensive Zeit, an die der 52-Jährige gerne zurückdenkt.

"Dass diese Konstellation etwas Besonderes für den ersten Spieltag ist, steht außer Frage. Dass es für mich persönlich besonders ist, das wird auch in zehn Jahren noch so sein, weil ich eine schöne Zeit in Köln hatte", erklärte der Trainer am heutigen Mittwoch auf der Pressekonferenz.

Auf sein Team warte ein "sehr, sehr guter Gegner", verdeutlichte Baumgart. "Das ist eine der Mannschaften, die sich nicht nur im oberen Tabellenbild sehen, sondern auch dahin gehören."

Viele Spieler habe er bereits trainiert, zu vielen habe er zudem noch Kontakt. "Ich beobachte diese Mannschaft intensiver als andere, weil ich mit den Jungs einiges erlebt habe. Am Freitag will sicherlich jeder beweisen, was er kann und als Sieger vom Platz gehen."