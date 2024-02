HSV-Debüt von Steffen Baumgart dank Knaller von Königsdörffer erfolgreich!

HSV-Coach Steffen Baumgart zeigte bei seinem Debüt an der Seitenlinie direkt vollen Körpereinsatz - traditionell in T-Shirt und mit Schiebermütze auf dem Kopf. © Marcus Brandt/dpa

Der 52-Jährige war bei seinem Premieren-Auftritt im verregneten Volkspark direkt wieder in seinem Element: Traditionell in T-Shirt und mit Schiebermütze auf dem Kopf verfolgte er das Geschehen auf dem Rasen mit vollem Körpereinsatz.

Und seine Mannschaft, in der Matheo Raab erneut im Tor stand und Kapitän Sebastian Schonlau sein Startelf-Comeback feierte, legte auch gut los: In der fünften Minute verpassten Ransford-Yeboah Königsdörffer und Immanuel Pherai kurz nacheinander die frühe Führung.

Anschließend passierte vor den beiden Toren allerdings nicht mehr so viel. Die Hamburger hatten mehr vom Spiel, setzten insbesondere das von Baumgart geforderte Gegenpressing auch schon sehr gut um - Durchschlagskraft konnten die Hanseaten aber nicht aufbauen.

Die Saarländer auf der anderen Seite agierten in der Defensive kompakt und setzten gerade in der Schlussphase der ersten Hälfte auch offensiv Akzente: Erst setzte Paul Wanner die Kugel ganz knapp links am Kasten vorbei (41.), dann parierte Raab stark gegen Semih Sahin (44.).