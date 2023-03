HSV: Doping-Experte Sörgel fordert Freispruch für Mario Vuskovic

Doping-Experte Fritz Sörgel (73) sieht keinen Grund einer Verurteilung von HSV-Profi Mario Vuskovic (21). © Daniel Karmann/dpa

"In dieser Gemengelage kann kein Urteil gefällt werden", sagte er vor der Fortsetzung der Verhandlung am Freitag (13 Uhr) in Frankfurt. Der Verteidiger des Zweitligisten Hamburger SV steht unter dem Verdacht des Blutdopings mit körperfremden Erythropoetin (Epo). Seit September 2022 ist er suspendiert, ihm droht eine Sperre von bis zu vier Jahren.

"Der Sportler tut mir leid. Ich sehe keinen Anlass, ihn zu sperren, da es keine Möglichkeit einer klaren Einschätzung seiner Doping-Probe gibt", meinte der Nürnberger Pharmakologe.

Die fehlende Unabhängigkeit der Gutachter und die Analysemethode von Epo-Proben mit dem sogenannten SAR-PAGE-Verfahren sowie deren Einstufung per Augenschein als negativ und positiv sind für ihn die kritikwürdigen Schwachstellen.

Vier vom Hamburger SV engagierte Experten hatten den positiven Befund des von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) akkreditierten Analyselabors in Kreischa einhellig als "falsch-positiv" angezweifelt. "Die eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus", lautet Sörgels Kommentar dazu.