HSV gegen Aris Limassol: So lief die Generalprobe vor dem Zweitliga-Auftakt

Hamburg/Kufstein - Wie bewertet man diese Generalprobe? Der HSV traf am Donnerstag zum Abschluss des zweiten Trainingslagers der Vorbereitung im österreichischen Kufstein auf Aris Limassol aus Zypern. Das Duell endete torlos.

Der HSV bestritt am heutigen Donnerstag das letzte Testspiel der Saison-Vorbereitung gegen Aris Limassol aus Zypern. © WITTERS

Zunächst kamen die Hanseaten besser in die Partie und zu guten Chancen durch William Mikelbrencis (2. Minute), Daniel Elfadli (8.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (10.) - die Kugel wollte jedoch nicht rein.

Mitte der ersten Halbzeit war dann auch der einmalige zypriotische Meister besser in der Begegnung. Und die Gäste wurden richtig gefährlich: Jaden Montnor traf in der 31. Minute den Pfosten.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts war Limassol gefährlicher: Giorgi Kvilitaia ließ in der 59. Minute aber ebenfalls die Führung liegen. Von den Rothosen kam in den zweiten 45 Minuten trotz viel Ballbesitz offensiv nicht mehr so viel, sodass es letztlich beim 0:0 blieb.

Insgesamt zeigten die Hamburger einige ganz gute Ansätze und vor allem das Spiel gegen den Ball stimmte, im letzten Drittel ließ die Elf von Steffen Baumgart aber oft die nötige Durchschlagskraft vermissen.

Das Duell mit Limassol war nach dem 12:0 gegen den TuS Neetze, dem 5:1 gegen die SV Drochtersen/Assel, dem 5:2 gegen den VfB Lübeck, dem 4:2 gegen den FC Nantes und dem 0:3 gegen Cardiff City der letzte Test vor dem Auftaktkracher gegen den 1. FC Köln in der kommenden Woche (2. August/20.30 Uhr).