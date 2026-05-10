HSV durchlebt emotionales Volkspark-Finale: Spektakel schreibt viele Geschichten

Hamburg - Was für ein emotionaler Nachmittag im Volkspark! Beim 3:2-Erfolg des HSV gegen den SC Freiburg wurden passend zum letzten Heimspiel der Saison noch einmal zahlreiche Geschichten geschrieben.

HSV-Star Luka Vuskovic (19) erlebte zusammen mit seinen Mitspielern einen emotionalen Abschied vom Volkspark. © WITTERS

Alles überstrahlt wurde wieder einmal von Luka Vuskovic (19): Der Top-Star verabschiedete sich mit einer weiteren herausragenden Leistung und dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 von den Rothosen-Fans - seine Rückkehr zu Tottenham gilt als sicher.

"Es war ein besonderes Spiel von der ersten Minute an", betonte der Kroate nach der Partie in der Mixed Zone. Er verriet, dass seine Eltern und Bruder Mario (24) ebenfalls im Stadion waren, um sein "letztes Spiel" für den HSV mitzuerleben. "Es war sehr besonders, für ein Jahr Teil dieses Klubs gewesen zu sein", verdeutlichte der 19-Jährige.

Doch nicht nur Vuskovic, auch Fábio Vieira (25) könnte sein letztes Spiel im Volkspark bestritten haben. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen wurde der Portugiese, der vom FC Arsenal ausgeliehen ist, kurz vor Schluss ausgewechselt und von Standing Ovations begleitet.

"Wir wollten den beiden den entsprechenden Rahmen gegeben", unterstrich Coach Merlin Polzin (35) im Anschluss. Auf die Frage, wie er die Möglichkeiten einschätze, dass Vieira auch in der kommenden Saison in Hamburg spiele, äußerte sich der Trainer zurückhaltend: "Wir wissen, wie die Absprachen zwischen den Vereinen sind."