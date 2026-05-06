Auch ohne unterschriebenen Vertrag: HSV-Boss heißt Kathleen Krüger willkommen

HSV-Vorstand Eric Huwer (42) hat sich positiv zu einer möglichen Verpflichtung von Kathleen Krüger geäußert. © Marcus Brandt/dpa

"Grundsätzlich bin ich immer froh, wenn wir gute Persönlichkeiten für den HSV gewinnen können. Und ich glaube, Kathleen Krüger – wenn sie es denn sein wird – steht auch für eine inhaltliche Bereicherung für uns. Und deswegen: Moin und herzlich willkommen beim HSV", sagte Huwer in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Digitalmesse OMR in Hamburg.

Die bisherige Bayern-Funktionärin Krüger soll in Kürze als neue Sportvorständin des Hamburger SV offiziell vorgestellt werden. Die 40 Jahre alte, frühere Fußballerin werde einen Vierjahresvertrag bei dem Bundesligisten unterschreiben und zusammen mit Huwer künftig das operative Geschäft des HSV führen.

Ihm sei bekannt, dass Gespräche geführt werden, sagte Huwer. Dies hätten ja auch die Bayern bestätigt. Aber: "Mir ist nicht bekannt, dass ein Vertrag unterschrieben wurde." Auf die Frage, ob noch in dieser Woche dazu etwas verlautbart werde, antwortete er: "Kann ich ganz ehrlich sagen: Ich weiß es nicht." Er verriet aber, dass er schon mal mit Krüger gesprochen habe. "Und sie ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch."

Positiv fand er den Prozess der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied. Mit Blick auf die vergangenen Monate nach der Trennung von Sportvorstand Stefan Kuntz habe der Aufsichtsrat einen guten Job gemacht. Dieser habe in aller Ruhe nach der besten Option suchen können.