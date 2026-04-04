HSV empfängt Augsburg: Rothosen mit Glatzel in der Startelf

Hamburg – Am Samstagsnachmittag will der HSV die Gäste vom FC Augsburg in ihre Schranken weisen und den Fuggerstädtern wichtige drei Punkte abnehmen (15.30 Uhr/Sky). In jüngeren Spielen der beiden Mannschaften fielen vergleichsweise wenig Tore. Können sich die Hamburger die Schwächen der Gäste zunutze machen?

Im Hinspiel traf Anton Kade (22) mit seinem ersten Saisontreffer zum 1:0-Sieg für den FCA. Damit beendeten die Fuggerstädter ihre damalige Sieglos-Serie. © Tom Weller/dpa

Von bisher 15 Bundesliga-Partien ist in acht Spielen lediglich ein Tor gefallen. Darunter gewann der FCA sechsmal mit 1:0.

Auch das Hinspiel verlief torarm. Damals noch unter Trainer Sandro Wagner (38) beendeten die Fuggerstädter ausgerechnet gegen die Hamburger ihre lange Sieglos-Serie. Die Augsburger gewannen nur knapp mit 1:0 gegen die Rothosen, obwohl der FCA in Halbzeit eins Chancenwucher betrieb und die Norddeutschen offensiv viel zu wenig riskierten.

Was am Sonntag aber für den Gastgeber spricht: Der FCA ist gemeinsam mit dem 1. FC Köln statistisch betrachtet das Team, das nach einer Standardsituation bislang die meisten Gegentore der Liga kassiert hat – insgesamt 14.

Außerdem zeichnet sich die Polzin-Elf durch seine Konterstärke aus. Wie der FC Bayern München erzielten sie in der aktuellen Saison bereits zehn Tore nach Umschaltsituationen. Die Augsburger hingegen sind besonders anfällig bei Kontern des Gegners.

Tabellarisch sieht es für die Gäste aus dem Süden aktuell aber etwas besser aus. Mit einem Sieg im heimischen Volkspark könnte sich das jedoch sofort ändern. Holt der HSV zu Hause drei Punkte, ziehen sie am Team von Trainer Manuel Baum (46) vorbei.

Und obwohl beide Klubs derweil auf Tabellenplatz zehn sowie zwölf verweilen, täuscht der erste Eindruck des sicheren Mittelfelds zu Saisonende. Auf beide Mannschaften warten noch Gegner wie Leverkusen, Frankfurt und Hoffenheim. Zudem trennen die Hamburger lediglich sechs Punkte vom Relegationsrang.