Überraschender Abgang: Königsdörffer wechselt vom HSV zur Konkurrenz

Hamburg - Dieser Transfer innerhalb der Bundesliga kommt überraschend: Ransford Königsdörffer (24) wechselt vom Hamburger Sportverein zum 1. FSV Mainz 05 .

Ransford Königsdörffer (24) wechselt vom HSV überraschend zum 1. FSV Mainz 05. © Harry Langer/dpa

Wie der Verein mitteilt, hätten die Rothosen den Stürmer gerne behalten.

Doch mit Auslaufen seines Vertrages hätte sich der 24-Jährige entschieden, sich einer neuen Herausforderung stellen zu wollen, so der Klub.

"Das gilt es zu akzeptieren", erklärte Direktor Profifußball Claus Costa (41). Königsdörffer selbst freut sich über den Karriereschritt und seine neue Aufgabe beim FSV.

"Trainer und Sportverantwortliche haben mir in den Gesprächen klar umreißen können, was ihr Plan ist. Das war sehr überzeugend. Auch das, was ich bis jetzt von Stadt und Region gesehen habe, gefällt mir sehr. Es fühlt sich wirklich gut an, hier zu sein", sagte er.

In der vergangenen Bundesliga-Spielzeit bestritt der gebürtige Berliner 33 Spiele für den Hamburger SV, konnte dabei fünf Tore erzielen.

Der Profi sammelte zudem bereits viel Erfahrung in der 2. Bundesliga lief dort für den HSV und für Dynamo Dresden auf. Insgesamt kommt er dabei auf 130 Spiele sowie 29 Tore.