HSV verlängert Vertrag von Leistungsträger

Hamburg - Ein Leistungsträger bleibt! Der HSV hat den Vertrag mit Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) verlängert. Das gaben die Hanseaten am Mittwoch bekannt.

Keeper Daniel Heuer Fernandes (33, r.) hat seinen Vertrag beim HSV verlängert. © Marcus Brandt/dpa

Der Deutsch-Portugiese steht bereits seit 2019 in Hamburg unter Vertrag. Durch den Klassenerhalt hatte sich sein im Sommer auslaufender Vertrag bereits automatisch um ein Jahr verlängert, dem Vernehmen nach läuft der neue Kontrakt nun bis 2028.

"Ferro hat eine starke Bundesliga-Saison gespielt und als Leistungsträger einen wesentlichen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet. Er hat nicht nur sportlich seine Qualitäten unter Beweis gestellt, sondern war auch als Persönlichkeit ein entscheidender Faktor, da er als Führungsspieler in der Kabine eine sehr wichtige Rolle einnimmt", schwärme Sportdirektor Claus Costa (41).

Der Ex-Profi weiter: "Ferro hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und ist zu einer echten Identifikationsfigur des Clubs geworden. Seine Verbundenheit zur Raute ist jederzeit spürbar. Wir sind sehr froh, dass wir unseren Weg gemeinsam fortsetzen und sehen uns mit seiner Verlängerung in unserem Torwartteam für die Zukunft herausragend aufgestellt."