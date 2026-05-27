HSV verlängert Vertrag von Leistungsträger
Hamburg - Ein Leistungsträger bleibt! Der HSV hat den Vertrag mit Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) verlängert. Das gaben die Hanseaten am Mittwoch bekannt.
Der Deutsch-Portugiese steht bereits seit 2019 in Hamburg unter Vertrag. Durch den Klassenerhalt hatte sich sein im Sommer auslaufender Vertrag bereits automatisch um ein Jahr verlängert, dem Vernehmen nach läuft der neue Kontrakt nun bis 2028.
"Ferro hat eine starke Bundesliga-Saison gespielt und als Leistungsträger einen wesentlichen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet. Er hat nicht nur sportlich seine Qualitäten unter Beweis gestellt, sondern war auch als Persönlichkeit ein entscheidender Faktor, da er als Führungsspieler in der Kabine eine sehr wichtige Rolle einnimmt", schwärme Sportdirektor Claus Costa (41).
Der Ex-Profi weiter: "Ferro hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und ist zu einer echten Identifikationsfigur des Clubs geworden. Seine Verbundenheit zur Raute ist jederzeit spürbar. Wir sind sehr froh, dass wir unseren Weg gemeinsam fortsetzen und sehen uns mit seiner Verlängerung in unserem Torwartteam für die Zukunft herausragend aufgestellt."
Daniel Heuer Fernandes glücklich über Verlängerung
Heuer Fernandes selbst unterstrich: "Ich bin sehr glücklich über meine erneute Vertragsverlängerung. Ich spüre Vertrauen und eine tiefe Verbundenheit zu diesem Club, bei dem ich gerade meine siebte Saison beendet habe. Dass ich das einmal sagen würde, hätte ich bei meiner Ankunft im Jahr 2019 nicht wirklich gedacht."
Der Verein bedeute ihm extrem viel, ergänzte der Schlussmann. "Ich freue mich sehr darauf, weiterhin auf und neben dem Platz voranzugehen und Teil dieses einzigartigen Clubs zu sein."
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa