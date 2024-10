HSV empfängt den 1. FC Magdeburg: Baumgart setzt auf Heuer Fernandes im Tor

Hamburg - Nach der Länderspielpause wird es für den HSV wieder ernst: Am heutigen Sonntag (13.30 Uhr) empfangen die Rothosen den zweitplatzierten 1. FC Magdeburg im Volkspark. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Spitzenduell zusammengefasst.

Erst sechsmal standen sich der HSV und der FCM in ihrer Historie gegenüber. Die Bilanz spricht dabei knapp für die Magdeburger, die dreimal als Sieger vom Platz gingen.

FCM-Trainer Christian Titz (53, l.) ist einer der Vorgänger von HSV-Coach Steffen Baumgart (52). Im Jahr 2018 war er für sieben Monate Chef in Hamburg, stieg mit dem Klub ab. © Fotomontage: Swen Pförtner/dpa, Heiko Becker/dpa

Das sagen die Trainer

HSV-Coach Steffen Baumgart (52): "Christian möchte am Sonntag sicherlich zeigen, dass er in Magdeburg eine sehr gute Arbeit macht. Die Abläufe sind gut, sie stehen nicht umsonst oben in der Tabelle. Die intensiven Läufe und andere Parameter gehören zur Ligaspitze. Das ist kein Zufall."

FCM-Trainer Christian Titz (53): "Hamburg hat seine Spielart ein Stück weit verändert und ist sehr stark im Umschaltmoment. Sie sind die Mannschaft mit den meisten Flanken. Gegen eine Spitzenmannschaft wie den HSV musst du die Chancen nutzen, die sich dir bieten. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe."

Der TAG24-Tipp

Der HSV behält im eigenen Stadion die Oberhand und schlägt den FCM mit 3:1.

Erstmeldung: 7.05 Uhr. Aktualisiert: 12.41 Uhr