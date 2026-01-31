HSV empfängt den FC Bayern: In dieser Kategorie sind die Rothosen gerade viel besser

Am Samstag treffen der HSV und der FC Bayern aufeinander. Die Rollen sind klar verteilt, aber in einer Kategorie sind die Rothosen aktuell klar besser.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Mehr Tradition geht in Deutschland kaum: Am Samstag (18.30 Uhr) treffen der HSV und der FC Bayern München zum 108. Mal in der Bundesliga aufeinander - es ist ein Duell der absoluten Gegensätze.

Im Hinspiel ließ der FC Bayern um Stürmer-Star Harry Kane (32, l.) dem HSV keine Chance. Gelingt Nicolai Remberg (25) und Co. am Samstag ein Wunder?
Im Hinspiel ließ der FC Bayern um Stürmer-Star Harry Kane (32, l.) dem HSV keine Chance. Gelingt Nicolai Remberg (25) und Co. am Samstag ein Wunder?  © WITTERS

Die Rollen sind klar verteilt: Trotz der Heimstärke der Hanseaten (schon 15 Zähler) geht der Rekordmeister - wie eigentlich immer in der Bundesliga - als haushoher Favorit in die Partie.

Auch die Bilanz zwischen den beiden Klubs spricht eine klare Sprache: Der HSV konnte gegen den FCB erst 19-mal gewinnen bei 66 Niederlagen. 22-mal wurden die Punkte geteilt. Die Hamburger erzielten bisher 101 Tore gegen Bayern, die Münchner ihrerseits 252.

Groß ist der Unterschied auch mit Blick auf die Laufwerte: Während der Branchenprimus die Liga mit durchschnittlich 123,9 Kilometern pro Spiel anführt, spulten die Rothosen bisher mit 115,5 Kilometern pro Partie am wenigsten von allen Bundesligisten ab.

Aber: In einer nicht ganz unwichtigen Kategorie ist der HSV aktuell deutlich stärker als Bayern. Die Hausherren kassierten in diesem Kalenderjahr erst ein Gegentor, die Münchner wiederum schon fünf - wie diese Bilanz wohl nach dem Spiel aussehen wird?

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim - Fabio Vieira, Königsdörffer, Philippe

FCB: Neuer - Bischof, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

TAG24-Tipp:

Der HSV schlägt sich im heimischen Stadion wacker, hat letztlich aber keine Chance und verliert mit 1:3.

