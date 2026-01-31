HSV empfängt den FC Bayern: In dieser Kategorie sind die Rothosen gerade viel besser

Hamburg - Mehr Tradition geht in Deutschland kaum: Am Samstag (18.30 Uhr) treffen der HSV und der FC Bayern München zum 108. Mal in der Bundesliga aufeinander - es ist ein Duell der absoluten Gegensätze.

Im Hinspiel ließ der FC Bayern um Stürmer-Star Harry Kane (32, l.) dem HSV keine Chance. Gelingt Nicolai Remberg (25) und Co. am Samstag ein Wunder? © WITTERS

Die Rollen sind klar verteilt: Trotz der Heimstärke der Hanseaten (schon 15 Zähler) geht der Rekordmeister - wie eigentlich immer in der Bundesliga - als haushoher Favorit in die Partie.

Auch die Bilanz zwischen den beiden Klubs spricht eine klare Sprache: Der HSV konnte gegen den FCB erst 19-mal gewinnen bei 66 Niederlagen. 22-mal wurden die Punkte geteilt. Die Hamburger erzielten bisher 101 Tore gegen Bayern, die Münchner ihrerseits 252.

Groß ist der Unterschied auch mit Blick auf die Laufwerte: Während der Branchenprimus die Liga mit durchschnittlich 123,9 Kilometern pro Spiel anführt, spulten die Rothosen bisher mit 115,5 Kilometern pro Partie am wenigsten von allen Bundesligisten ab.

Aber: In einer nicht ganz unwichtigen Kategorie ist der HSV aktuell deutlich stärker als Bayern. Die Hausherren kassierten in diesem Kalenderjahr erst ein Gegentor, die Münchner wiederum schon fünf - wie diese Bilanz wohl nach dem Spiel aussehen wird?