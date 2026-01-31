HSV empfängt den FC Bayern: In dieser Kategorie sind die Rothosen gerade viel besser
Hamburg - Mehr Tradition geht in Deutschland kaum: Am Samstag (18.30 Uhr) treffen der HSV und der FC Bayern München zum 108. Mal in der Bundesliga aufeinander - es ist ein Duell der absoluten Gegensätze.
Die Rollen sind klar verteilt: Trotz der Heimstärke der Hanseaten (schon 15 Zähler) geht der Rekordmeister - wie eigentlich immer in der Bundesliga - als haushoher Favorit in die Partie.
Auch die Bilanz zwischen den beiden Klubs spricht eine klare Sprache: Der HSV konnte gegen den FCB erst 19-mal gewinnen bei 66 Niederlagen. 22-mal wurden die Punkte geteilt. Die Hamburger erzielten bisher 101 Tore gegen Bayern, die Münchner ihrerseits 252.
Groß ist der Unterschied auch mit Blick auf die Laufwerte: Während der Branchenprimus die Liga mit durchschnittlich 123,9 Kilometern pro Spiel anführt, spulten die Rothosen bisher mit 115,5 Kilometern pro Partie am wenigsten von allen Bundesligisten ab.
Aber: In einer nicht ganz unwichtigen Kategorie ist der HSV aktuell deutlich stärker als Bayern. Die Hausherren kassierten in diesem Kalenderjahr erst ein Gegentor, die Münchner wiederum schon fünf - wie diese Bilanz wohl nach dem Spiel aussehen wird?
Die voraussichtlichen Aufstellungen:
HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim - Fabio Vieira, Königsdörffer, Philippe
FCB: Neuer - Bischof, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane
TAG24-Tipp:
Der HSV schlägt sich im heimischen Stadion wacker, hat letztlich aber keine Chance und verliert mit 1:3.
Titelfoto: WITTERS