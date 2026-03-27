HSV verpflichtet 16-jähriges, europäisches Sturm-Juwel

Hamburg - Der Hamburger SV hat Sturm-Juwel Andrej Vasiljevic (16) verpflichtet. Das teilte der Verein am Freitagvormittag mit. Der Mittelstürmer gilt als europäisches Toptalent.

Mittelstürmer Andrej Vasiljevic (16) wird ab kommender Saison im HSV-Trikot auflaufen. © hsv

"Andrej besitzt ein hoch spannendes Stürmer-Profil", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41).

Das "Toptalent" wechselt zur Saison 2026/27 aus der Nachwuchsabteilung des ungarischen Erstligisten MTK Budapest nach Hamburg. Er soll einen langfristigen Vertrag bei dem norddeutschen Erstliga-Klub unterschrieben haben.

"Wir haben uns lange um Andrej bemüht und freuen uns nun umso mehr über das klare Commitment von ihm und seiner Familie zum HSV", so Costa zur Verpflichtung des international gefragten U17-Nationalspielers.

Für seine erst 16 Jahre verfüge Vasiljevic "über eine sehr reife Spielanlage." Er vereine außerdem die klassischen Attribute eines Mittelstürmers wie Größe, Technik und Torgefahr in hohem Maße.

Bereits in der Jugend von MTK Budapest sowie den Nachwuchsteams des ungarischen Verbandes zeigte der Teenager, was er kann. Er übersprang aufgrund seiner Leistung mehrere Altersklassen. Mit seiner Verpflichtung soll der 16-Jährige zunächst im Nachwuchsbereich eingesetzt und dann sukzessive und gezielt an den Profibereich der Rothosen herangeführt werden.

Dieser Transfer stehe exemplarisch für die enge Zusammenarbeit zwischen der Profiabteilung und dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) erklärte der HSV. "Wir sind überzeugt, dass Andrej mit uns die nächsten Schritte seiner Karriere erfolgreich gehen kann", ergänzte Costa.