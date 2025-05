HSV endlich am Ziel der Träume: "Das ist ein unvergesslicher Moment"

Hamburg - Es ist vollbracht! Nach vielen Rückschlägen und vergebenen Chancen in den vergangenen sieben Jahren hat sich der HSV endlich den großen Traum erfüllt: die Rückkehr in die Bundesliga .

Lange hatte der gebürtige Hamburger und erste Aufstiegstrainer der Vereinsgeschichte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch nicht gesprochen, als Teile der Mannschaft in den Raum stürmten und Polzin mit einer Bierdusche überfielen.

Tausende Anhänger stürmten den Platz, um Arm in Arm mit ihren Idolen zu feiern. Und die Profis erfüllten ihren treuen Fans den Wunsch, badeten nur zu gerne im Meer der ekstatischen Zuschauer. "Das ist ein unvergesslicher Moment", verdeutlichte Coach Merlin Polzin (34) stellvertretend für den gesamten Verein.

Die erste Dusche hatte der Erfolgscoach aber bereits einige Minuten früher auf der Osttribüne kassiert, wo die Mannschaft sich nach der ersten Party in der Kabine eingefunden hatte, um gemeinsam mit den Anhängern auf dem Rasen zu singen und zu feiern.

Die HSV-Spieler um Davie Selke (30, vorne) und Daniel Heuer Fernandes (32, r.) ließen es im Inneren des Stadions richtig krachen. © WITTERS

Klatschnass griff sich Polzin, der früher selbst als Fan auf der Tribüne gestanden hatte, das Mikro und schmetterte: "Die letzten Jahre haben wir verdammt viel auf die Fresse bekommen. Aber dank euch sind wir der geilste Verein! Der HSV ist wieder da!"

In den 90 Minuten zuvor hatten die Rothosen kurz gewackelt, den frühen Rückstand dann aber auf beeindruckende Weise gedreht: "Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Zweifel, dass wir das Ding heute nicht gewinnen. So etwas wie heute habe ich noch nie erlebt. Einfach unglaublich", betonte Davie Selke (30).

Robert Glatzel (31) ergänzte am "Sport1"-Mikrofon: "Wir haben sieben Jahre gewartet, unfassbar. Der geilste Verein in Deutschland ist wieder da, wo er hingehört: in der Bundesliga."

Das letzte Wort des Abends hatte dann aber doch Polzin, dessen Vertrag sich durch den Aufstieg automatisch um eine Saison verlängert. Der Coach abschließend: "Heute Nacht wird gefeiert!" - das ließen sich Spieler und Fans nicht zweimal sagen.