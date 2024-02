HSV-Fans beschießen Imbiss-Stand mit Pyro: Drei Verletzte!

Rostock - Was für Vollidioten! Fans des Hamburger SV haben in der Halbzeitpause beim Spiel beim FC Hansa Rostock ( 2:2 ) einen Imbiss-Stand zerlegt und drei Mitarbeiter verletzt.

Durch den Angriff erlitt ein Mitarbeiter eine Kopfplatzwunde, bei zwei weiteren wurde ein Knalltrauma festgestellt, so die Sprecherin.

Wie die Polizei , die die Partie im Vorfeld als Risikospiel eingestuft hatte, mitteilte, hatten Anhänger der Rothosen in der Halbzeitpause zunächst einen Essens- und Getränkestand mit Pyrotechnik beworfen. Anschließend plünderten und verwüsteten die Fans diesen sogar.

Für einige HSV-Fans dauerte die Rückreise in die Hansestadt etwas länger. Auf der Suche nach Gewalttätern hielt die Polizei einen Zug in Bergedorf an und kontrollierte die Personalien der Insassen.