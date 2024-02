Wildes Spiel bei Debüt von neuem HSV-Coach: Ferngesteuerte Spielzeugautos im Mittelpunkt

Nach einer Hereingabe von rechts landete die Kugel bei Jean-Luc Dompé, der einen Gegenspieler aussteigen ließ und mit der Pike in die lange Ecke vollendete. Das 1:0 war auch der Pausenstand, auch wenn die Rostocker kurz vor der Halbzeit noch mal ein wenig aktiver wurden.

In der 34. Minute gab es aber schließlich auch mal einen sportlichen Höhepunkt: Quasi aus dem Nichts gingen die Gäste, bei denen erneut Matheo Raab im Tor stand, durch eine feine Einzelaktion in Führung.

Mehrfach skandierten sie "Scheiß DFL", zudem ließen sie in der 19. Minute ferngesteuerte Spielzeugautos samt Leuchtfackeln und in der 25. Minute die obligatorischen Tennisbälle auf den Platz los.

So standen im Ostseestadion zunächst - mal wieder - die Zuschauer mit ihren Protesten im Mittelpunkt.

In Spiel eins nach dem Rausschmiss von Tim Walter passierte zunächst wenig bis gar nichts. Die Rothosen waren bemüht, aber nicht zielstrebig genug, während die Hausherren spielerisch limitiert agierten.

Rostocks Juan-José Perea (r.) steht nach einer Flanke von links goldrichtig und köpft aus kurzer Distanz zum 1:1 ein. © Christian Charisius/dpa

Der zweite Abschnitt brauchte nur fünf Minuten für das erste Highlight: Erst wurde ein Schuss von Immanuel Pherai im letzten Moment geblockt, ehe die Kogge im direkten Gegenzug durch einen Kopfballtreffer von Juan-José Perea ausglich - 1:1 (50.).

Anschließend entwickelte sich das, was der HSV eigentlich hatte vermeiden wollen: Ein offener Schlagabtausch, in dem sich die Gastgeber in jeden Zweikampf warfen und auch spielerisch das Momentum auf ihre Seite zogen.

Und die Rostocker drehten tatsächlich die Partie! In der 82. Minute spielte der eingewechselte Ransford-Yeboah Königsdörffer einen katastrophalen Rückpass auf Keeper Raab, den Hansas Sveinn-Aron Gudjohnsen erlief und zum 1:2 verwertete.



Die Hamburger kamen jedoch wenig später zurück: Nach einer Flanke von Pherai setzte sich Robert Glatzel im Zentrum durch und drückte die Kugel zum 2:2 (86.) über die Linie.

Anschließend versuchten beide Mannschaften noch einmal alles, doch es blieb bei der Punkteteilung, die keiner Seite so wirklich weiterhilft.