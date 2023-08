HSV-Fans erheben schwere Vorwürfe gegen RWE: "Noch nie so an die Eier gefasst"

Nach dem Spiel konnten die HSV-Fans mit der Mannschaft den Sieg feiern, vor der Partie wurden sie bei den Einlasskontrollen aber gedemütigt. © Federico Gambarini/dpa

Auf der Plattform "X" (ehemals Twitter) berichteten die Anhänger von Übergriffen bei Einlasskontrollen und machten ihrer Wut Luft.

Der HSV Supporters Club hatte bereits vor dem Anpfiff gepostet: "Über den Einlass zum Spiel müssen wir noch einmal sprechen. HSVerinnen, denen unter den BH gegriffen wird, stundenlanges Warten, während nur vereinzelt Leute in den Block gelassen werden. Noch immer warten Hunderte draußen."

Unter den betroffenen Fans war auch der ehemalige Vorsitzende des Supporters Club, Timo Horn. "Mir hat noch nie ein Mann so an die Eier gefasst wie heute in Essen. Meiner Frau in den BH gegriffen. Unfassbares Verhalten der Ordner", bestätigte er auf Twitter das fragwürdige Vorgehen der Ordner.

Und was sagt RWE zu den schweren Vorwürfen? "Bei der Einlasskontrolle im Gästebereich wurden innerhalb der ersten 30 Minuten der Einlassphase neun pyrotechnische Gegenstände gefunden. Daraufhin, um den unerlaubten Einsatz von Pyrotechnik zu verhindern, wurden die Kontrollen noch einmal intensiviert, im Ergebnis konnten insgesamt 14 pyrotechnische Gegenstände, sechs passive Bewaffnungsgegenstände, neun Sturmhauben sowie ein Paar Quarzsandhandschuhe gefunden werden."