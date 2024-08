HSV feiert Doping-Sünder Vuskovic! "Er ist immer noch einer von uns"

Nach seinem Führungstreffer hält Robert Glatzel ein Trikot des gesperrten Mario Vuskovic in die Luft. © Gregor Fischer/dpa

Bereits vor der Partie hatten die Nordkurve mehrfach den Namen des Kroaten skandiert, als die HSV-Hymne lief, wurde ein Plakat mit seiner Nummer 44 und der Aufschrift "Free Vuskovic" gezeigt.

"Ich habe vor dem Spiel Gänsehaut gehabt", gab Kapitän Jonas Meffert (29) zu. "Was mit dem Jungen veranstatlt wird, ist unfassbar schlimm. Ich kann gar nicht sagen, wie leid mir das tut." Der 29-Jährige befürwortete daher die Aktionen der Fans und auch der Mannschaft. "Wir alle stehen hinter ihm", betonte er. "Weil jeder von uns weiß, was die Wahrheit ist."

Auf dem Rasen und daneben zeigte die Mannschaft ebenfalls geschlossen, dass sie weiterhin hinter ihrem Mitspieler steht. Zwar wurde dieses Mal auf Solidaritäts-Shirts verzichtet, dennoch betonten die Profis fast schon schwurhaft, dass Vuskovic noch immer einer von ihnen sei.

In der Partie hatte sie dies bereits nach sechs Minuten gezeigt. Robert Glatzel (30) hatte per Kopf die Führung erzielt, war zur Bank gerannt und hielt ein Trikot des 22-Jährigen in die Luft. "Es tut mir unfassbar Leid für den Jungen", sagte der Torjäger nach der Partie, der kurz vor der Pause noch einen weiteren Treffer zum 3:0 folgen ließ (45.+1). "Ich habe Kontakt zu ihm und wir werden uns sicherlich etwas einfallen lassen", erklärte Glatzel.