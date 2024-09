HSV-Flügelflitzer Dompé in der Joker-Rolle gefangen: "Warum nicht wieder..."

HSV-Trainer Steffen Baumgart (52, r.) setzt Jean-Luc Dompé (29) derzeit lieber als Joker ein. © Witters/LeonieHorky

Mit zwei Treffern und einer Vorlage hatte Dompé mächtig Eindruck bei seinem 30-minütigen Einsatz gegen Jahn Regensburg (5:0) hinterlassen, gegen Kaiserslautern (2:2) sorgte er nach seiner Einwechslung für neuen Schwung und hatte seinen Anteil am späten 2:2-Ausgleichstreffer.

Der 29-jährige Flügelflitzer drängt also mit aller Macht in die Startelf des HSV, gegen den SC Paderborn am Samstag (13.30 Uhr) bleibt ihm aber wohl erneut nur die Zuschauerrolle hinter Fabio Baldé (19).

"Der Gedanke, ihn von Anfang an ranzulassen, ist da", erklärte HSV-Trainer Baumgart. "Ich könnte ihnen sagen, was ich vorhabe, will ich aber nicht, bis auf, dass ich gewinnen will."