Baldé und Dompé überragen! HSV schießt Aufsteiger Jahn Regensburg ab

Hamburg - Was für ein Auftritt! Der HSV hat dem Aufsteiger SSV Jahn Regensburg im heimischen Volkspark keine Chance gelassen und mit 5:0 triumphiert. Fabio Baldé und Jean-Luc Dompé waren die überragenden Akteure bei den Rothosen.

Dazwischen hatten die Rothosen allerdings auch Glück: Nach einem katastrophalen Fehlpass von Sebastian Schonlau wollte Dennis Hadzikadunic in höchster Not klären, grätschte die Kugel aber ins eigene Netz. Wegen einer hauchzarten Abseitsstellung von Regensburgs Dominik Kother zählte das Eigentor allerdings nicht (7.).

Dreizehn Minuten später folgte die nächste Sahne-Aktion des Flügelflitzers: Mit einem unwiderstehlichen Antritt ließ er seinen Gegenspieler auf dem Flügel stehen und passte flach in die Mitte, wo Robert Glatzel das Leder über die Linie drückte - 2:0 (14. Minute).

Jean-Luc Dompé steuerte nach seiner Einwechslung zwei Tore und eine Vorlage zum deutlichen Heimsieg der Rothosen bei. © WITTERS

Im zweiten Abschnitt bot sich den 53.779 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Volkspark dasselbe Bild: Die Hausherren waren die klar spielbestimmende Mannschaft, allerdings nicht mehr so torgefährlich wie noch in Hälfte eins.

Da auch von den Gästen aus der Oberpfalz im Spiel nach vorn weiter wenig kam, spielte sich das Geschehen nun hauptsächlich zwischen den Strafraum ab - ganz im Sinne des führenden Aufstiegsaspiranten.

Laut wurde es im Stadion erst wieder in der 61. Minute, als sich Baldé bei seiner Auswechslung hochverdiente Standing Ovations abholte. Für ihn kam Dompé, der die überragende Leistung des Youngsters nahtlos weiterführte.

In der 76. Minute machte er zunächst mit einem trockenen Abschluss zum 3:0 endgültig den Deckel drauf (76.), ehe er in der 87. Minute Davie Selke nach vierfachem Übersteiger mustergültig zum 4:0 bediente und in der Nachspielzeit auch noch das 5:0 nachlegte (90.+3) - überragend!