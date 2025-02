HSV gegen Preußen Münster: Für Andras Nemeth wird's besonders

Seit Sommer 2024 ist Andras Nemeth (22) vom HSV an Preußen Münster ausgeliehen. (Archivfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der junge Ungar ist bis Saisonende von den Rothosen an den Zweitliga-Aufsteiger ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln - mit Erfolg: Für Preußen absolvierte Nemeth in dieser Saison bereits 17 Partien, neun von Beginn an.

"Es freut mich sehr, dass er so viel Spielzeit bekommt, weil das auch der Sinn der Leihe war", erklärte HSV-Coach Merlin Polzin (34) auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Den Austausch mit dem Angreifer beschrieb der Trainer als "sehr eng", zudem verdeutlichte er, dass er den 22-Jährigen nicht nur als Spieler, sondern vor allem auch als Mensch und Persönlichkeit sehr schätze.

"Er hat sehr viel Potenzial in seinem Spiel, kann Bälle gut festmachen, was er jetzt auch in Münster immer wieder zeigt. Er hat aber trotzdem auch das Spielverständnis, wie man sich in der gegnerischen Box verhält", fasste Polzin Nemeths Qualitäten zusammen.