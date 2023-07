HSV holt Abwehrmann aus Russland, Wunschkandidat Elfadli bekommen sie nicht

Der 1,91 Meter Hadzikadunic wurde in der vergangenen Saison zunächst an seinen Heimatclub Malmö FF und dann an den spanischen Club RCD Mallorca ausgeliehen.

Wunschkandidat für das defensive Mittelfeld ist beim HSV der 26 Jahre alte Daniel Elfadli vom 1. FC Magdeburg. Doch bei diesem Transfer stößt der HSV auf erheblichen Widerstand des Ligarivalen.

Der Magdeburger Sportchef Otmar Schork (65) sagte der "Bild"-Zeitung am Donnerstag: "Erstmals hat der HSV in Form von Jonas Boldt letzte Woche Donnerstag Kontakt mit uns aufgenommen. Er hat sein Interesse bekundet, dass sie Daniel gerne verpflichten wollen. Ich habe ihm daraufhin gesagt, dass ich ihn in den nächsten zwei Tagen anrufe und habe ihm dann am Samstag erklärt, dass wir Daniel nicht abgeben werden. So ist der aktuelle Stand."

Elfadli wechselte erst vor einem Jahr vom Regionalligisten VfR Aalen nach Magdeburg. "Er ist zum Stammspieler und Leistungsträger gereift. Und der Weg soll bei uns in diese Richtung weitergehen", sagte Schork.