HSV-Coach Steffen Baumgart kehrt nach Paderborn zurück: "Immer in meinem Herzen"

Auf HSV-Coach Steffen Baumgart (52) wartet ein ganz besonderes Spiel: Mit den Rothosen trifft er auf seinen Ex-Klub, den SC Paderborn 07. © Marcus Brandt/dpa

Angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Dritten Fortuna Düsseldorf und nur noch zwei Spielen sind die Rothosen am kommenden Freitag (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim SC Paderborn 07 zum Siegen verdammt.

"Uns ist bewusst, dass wir unsere Spiele gewinnen müssen und es trotzdem nicht mehr in der eigenen Hand haben", verdeutlichte der 52-Jährige in der Pressekonferenz am heutigen Mittwoch.

Für den gebürtigen Rostocker wird es eine ganz besondere Partie: Von 2017 bis 2021 stand er bei den Ostwestfalen an der Seitenlinie, führte den SCP von der 3. Liga geradewegs in die Bundesliga - entsprechend gern denkt Baumgart daran zurück.

"Paderborn ist die wichtigste Station, die ich als Trainer bisher hatte. Das war meine erste richtige Chance, die ich bekommen habe. Ich habe dort vier wunderbare Jahre gehabt. Paderborn wird immer in meinem Herzen bleiben", unterstrich der Trainer.

Auch das aktuelle Team hat es ihm trotz Tabellenplatz acht angetan: "Paderborn spielt immer noch mit den besten Fußball der Liga. Lukas [Kwasniok, Trainer, Anm. d. Red.] bekommt es immer wieder hin, mit Spielern, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, eine sehr gute Struktur zu haben und sehr guten Fußball zu spielen."