HSV holt U18-Nationalkeeper von RB Leipzig!

Hamburg - Verstärkung auf der Torhüterposition: Der HSV hat U18-Nationalkeeper Fernando Dickes (17) aus dem Nachwuchs von RB Leipzig verpflichtet. Das gaben die Hanseaten am Sonntag bekannt.

Alles in Kürze

U18-Nationalkeeper Fernando Dickes (17) wechselt von RB Leipzig zum HSV. © IMAGO/motivio

Der 17-Jährige soll demnach bei den Profis trainieren und den Konkurrenzkampf im Torwartteam erhöhen, zudem in den Nachwuchsmannschaften Spielpraxis sammeln.

Dickes trainierte schon in Leipzig mit den Profis, zum Einsatz kam er in der abgelaufenen Saison aber für die U19 - vier Partien bestritt er dabei in der UEFA Youth League.

"Fernando bringt mit seinem modernen und ausgewogenen Torhüterspiel sowie seinen sehr guten körperlichen Voraussetzungen extrem interessante Anlagen mit (...). Wir sind glücklich, dass sich nun die Möglichkeit einer Verpflichtung ergeben und Fernando sich für den HSV entschieden hat", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41).

Sportvorstand Stefan Kuntz (62) ergänzte: "Wir sehen in Fernando sehr großes Potenzial, das wir nun gemeinsam weiterentwickeln wollen." Dickes selbst fiebert seiner neuen Aufgabe entgegen: "Ich freue mich auf die Möglichkeit, mich beim HSV weiterentwickeln zu können und kann kaum erwarten, dass es losgeht."