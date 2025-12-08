HSV in emotionaler Ekstase nach Nordderby-Sieg: "Heißeste, das ich je erlebt habe"

Hamburg - Das erste Bundesliga-Nordderby nach mehr als zehn Jahren hätte für den Hamburger SV nicht besser laufen können. Mit 3:2 (0:1) besiegten die Rothosen die Rivalen aus Bremen . Kapitän Yussuf Poulsen (31) wurde zum Derby-Held.

Kapitän Yussuf Poulsen (31) machte den HSV im 109. Bundesliga-Nordderby gegen Werder Bremen zum Sieger. © WITTERS

Drei Traumtore bescherten den Rothosen den am Ende verdienten Sieg im 158. Aufeinandertreffen mit Werder Bremen.

Sieg-Torschütze Poulsen fand in der Mixed-Zone fast keine Worte für seine Gefühle zu diesem besonderen Tag. "Hohe Emotionen. Erstes Tor im Nordderby, vor der Nordkurve. Mehr geht gar nicht."

Selten - besonders während seiner zwölf Jahre bei RB Leipzig - habe er solch eine wahnsinnige Stimmung erlebt, gab er nach der hitzigen Partie sichtlich glücklich zu. "Das ist schon eines der heißesten, das ich je erlebt habe", sagt der Kapitän über das Derby. "Es gibt wenige andere Spiele, die das auf dem gleichen Niveau können. Deswegen war es insgesamt einfach ein geiler Tag!"

Ein geiler Tag war es aber nicht nur für den Dänen. Auch Luka Vuskovic (18) sprach nach Abpfiff von einem "unglaublichen Gefühl". In der 75. Minute traf der junge Kroate mit dem Rücken zum Tor per Hacke (!) zum 2:1 für die Rothosen.