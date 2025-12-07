 84.557

HSV-Blog: Merlin Polzins "Nord-Fluch" mit Derby-Sieg gebrochen

HSV-Blog: Im DFB-Pokal der Frauen bekommt es der HSV mit dem FC Bayern München zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Hamburg - Während die Männer des HSV im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden sind, stehen die Frauen im Viertelfinale.

Dort bekommt es der Bundesliga-Aufsteiger mit dem FC Bayern München zu tun. Nebenbei feiern die Herren einen Derbysieg gegen Werder Bremen.

In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

7. Dezember, 19.55 Uhr: Merlin Polzin bricht "Fluch"

Bis heute konnte Merlin Polzin (35) als Cheftrainer der Rothosen keinen Sieg gegen einen norddeutschen Verein einfahren. Ein Fluch?

Duelle gegen Braunschweig, Kiel und St. Pauli gingen bislang immer zugunsten des Gegners aus. Gegen Hannover konnte im Februar wenigstens ein Remis erreicht werden.

Mit dem 7. Dezember 2025 scheint dieser "Fluch" gebrochen. Ausgerechnet im heißen Nordderby gegen Werder Bremen gelang der Sieg. Trotzdem sei es nicht unbedingt der "besonderste" Moment seit dem Aufstieg in die Bundesliga, so Polzin bei der Pressekonferenz nach der brisanten Partie - auch wenn die Freude aktuell riesig sei.

"Für uns war auch das allererste Spiel und der erste Punkt, den wir geholt haben, etwas Besonderes. Der gesamte Prozess macht es einfach besonders und nicht der einzelne Spieltag heute."

Erleichterung im Volksparkstadion: Merlin Polzin (35) siegt mit seiner Mannschaft im Nordderby gegen Werder Bremen.
Erleichterung im Volksparkstadion: Merlin Polzin (35) siegt mit seiner Mannschaft im Nordderby gegen Werder Bremen.  © Marcus Brandt/dpa

7. Dezember, 19.30 Uhr: HSV im Pokal gegen die Bayern

Auf die Frauen des HSV wartet im DFB-Pokal-Viertelfinale eine Hammeraufgabe. Bei der Auslosung am Sonntagabend zog Friedhelm Funkel keinen Geringeren als den FC Bayern München als Gegner.

Bei diesem Duell dürfen die Fans sich mit großer Sicherheit wieder auf ein Spiel im Volksparkstadion freuen.

Die HSV-Frauen treffen im Pokal-Viertelfinale auf den FC Bayern München.
Die HSV-Frauen treffen im Pokal-Viertelfinale auf den FC Bayern München.  © WITTERS

6. Dezember, 7.42 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit fällt erst mal aus

Bitter! HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit (18) wird nicht nur das Nordderby am Samstag gegen Werder wegen seiner Rotsperre aus dem Stuttgart-Spiel verpassen, sondern auch alle restlichen Partien bis Jahresende.

Wie Coach Merlin Polzin (35) auf der Pressekonferenz vor dem Derby erklärte, hat sich der junge Norweger einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit wird er erst im Januar wieder zum Einsatz kommen können.

HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit (18, l.) fällt mit einem Muskelfaserriss bis Jahresende aus.
HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit (18, l.) fällt mit einem Muskelfaserriss bis Jahresende aus.  © WITTERS

5. Dezember, 8.30 Uhr: Daniel Peretz mit Situation beim HSV unzufrieden

Im DFB-Pokal durfte Daniel Peretz (25) endlich mal wieder ran und überzeugte auch. Dennoch beschäftigt sich der Keeper mit einem vorzeitigen Abschied.

Erst zweimal stand der 25-Jährige in dieser Saison im HSV-Tor, beide Male im Pokal. Zu wenig, wenn es nach ihm geht. Eigentlich war in den Volkspark unter der Voraussetzung gekommen, die Nummer eins zu sein, wie er unlängst in einem Interview bei der Nationalmannschaft erklärte.

Auf die Frage, ob er über den Winter hinaus bleiben wird, konnte er keine Antwort liefern "Ich weiß, dass ich wirklich spielen will. Das liegt in meinem Blut. Ich habe heute gespürt, wie sehr ich Fußball genieße. Ich möchte wirklich spielen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir mit der Situation umgehen", erklärte Peretz und ließ viel Luft für Spekulationen.

HSV-Keeper Daniel Peretz 25) ist mit seiner Situation unzufrieden.
HSV-Keeper Daniel Peretz 25) ist mit seiner Situation unzufrieden.  © WITTERS

4. Dezember, 14.02 Uhr: Robert Glatzel plant keinen Winter-Abschied vom HSV

Wegen einer bitteren Diagnose muss Robert Glatzel (31) eine ungewollte Pause einlegen. Ein Muskelfaserriss bedeutet das Aus für das restliche Jahr.

"Mental tut es schon etwas mehr weh als der Oberschenkel. [...] Jetzt wieder von draußen zuschauen zu müssen, tut schon weh", sagte der Stürmer in der Halbzeitpause des DFB-Achtelfinales am gestrigen Mittwochabend.

Der gebürtige München gehört seit seiner Ankunft bei den Hamburgern im Sommer 2021 zu den Publikumslieblingen des Vereins. 82 Tore erzielte er bereits für den Bundesligisten. Zuletzt kam er allerdings nur als Joker zum Einsatz. Nicht zuletzt stand deshalb ein möglicher Wechsel zum Winter im Raum (trotz Vertrag bis 2027). Das scheint für den 31-Jährigen allerdings nicht infrage zu kommen.

Die Frage, ob er auch im Januar noch bei den Rothosen sein wird, antwortete er: "Ja, das ist der Plan."

Robert Glatzel (31) macht keine Anstalten den HSV zum Winter zu verlassen.
Robert Glatzel (31) macht keine Anstalten den HSV zum Winter zu verlassen.  © Christian Charisius/dpa

3. Dezember, 18.44 Uhr: Schiri von Köln-Bayern-Partie pfeift Achtelfinale

Der Unparteiische des DFB-Pokal-Achtelfinales der Rothosen gegen Holstein Kiel heißt Tobias Welz (48).

Der Polizist aus Wiesbaden pfiff im Oktober das Duell Köln gegen Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Aufgrund seiner Leistung erntete er danach nicht nur ordentlich Kritik, sondern auch die Kicker-Note 6.0.

Beispielsweise stand Luis Diaz beim 1:0 für die Münchner deutlich im Abseits. Der Treffer für die Rekordmeister hätte nicht zählen dürfen. Seine bislang einzige DFB-Pokalpartie glich somit fast schon einem Totalausfall.

Auch ein Match der Rothosen pfiff der Hesse bereits. Die Bundesliga-Partie in Leipzig endete in einer Niederlage für die Hamburger (2:1).

Tobias Welz (48) pfeift das DFB-Achtelfinale zwischen dem HSV und Holstein Kiel.
Tobias Welz (48) pfeift das DFB-Achtelfinale zwischen dem HSV und Holstein Kiel.  © Harry Langer/dpa

3. Dezember, 14.25 Uhr: Luka Vuskovic bekommt eigene Playmobil-Figur

Was für eine Ehre für Luka Vuskovic (18)! Der HSV-Star wurde bereits zweimal zum "Rookie des Monats" gekürt, nun hat er den nächsten Schritt geschafft.

Im März 2026 bringt Playmobil in Zusammenarbeit mit der DFL sechs Figuren von Bundesliga-Profis auf den Markt. Neben Harry Kane, Mario Götze, Angelo Stiller, Julian Brandt und Saïd El Mala ist auch Vuskovic dabei.

Zur Saison 2026/27 sollen jeweils elf Spieler pro Verein als Figur erhältlich sein. Insgesamt gibt es dann 198 Charaktere.

HSV-Profi Luka Vuskovic (l) ist einer von sechs Bundesliga-Profis, von denen es demnächst eine Playmobil-Figur gibt.
HSV-Profi Luka Vuskovic (l) ist einer von sechs Bundesliga-Profis, von denen es demnächst eine Playmobil-Figur gibt.  © PLAYMOBIL/DFL

2. Dezember, 17.30 Uhr: HSV nimmt Sidiki Chérif von Angers SCO ins Auge

Die Winterpause naht und somit auch die Suche nach Verstärkungen. Laut dem Transferexperten Ekrem Konur soll der HSV ein Auge auf Sidiki Chérif (18) vom französischen Erstligisten Angers SCO geworfen haben.

Der Angreifer stand in bislang allen 14 Ligaspielen auf dem Platz, zehn davon von Beginn an, und erzielte drei Tore.

Die Konkurrenz ist allerdings groß. Neben dem VfB Stuttgart sollen auch Udinese Calcio, AC Mailand und AS Rom interessiert sein. Der Marktwert von Chérif liegt bei rund zwei Millionen Euro, sein Vertrag in Angers läuft noch bis Sommer 2028.

Der HSV soll an Sidiki Chérif (18) vom französischen Erstligisten Angers SCO interessiert sein.
Der HSV soll an Sidiki Chérif (18) vom französischen Erstligisten Angers SCO interessiert sein.  © JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

2. Dezember, 15.25 Uhr: HSV muss neben Glatzel auf drei weitere Spieler verzichten

Neben Robert Glatzel muss der HSV im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen Holstein Kiel auf drei weitere Spieler verzichten.

Dabei handelt es sich um Warmed Omari (25, Sprunggelenkverletzung), Daniel Elfadli (28, Aufbautraining) und Yussuf Poulsen (31).

2. Dezember, 10.43 Uhr: Robert Glatzel fällt bis Jahresende aus

Ist das bitter! Robert Glatzel wird dem HSV bis zum Jahresende fehlen. Wie der Verein am Dienstagvormittag bekannt gab, hat sich der Angreifer beim Sieg gegen den VfB Stuttgart einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.

Das ging aus Untersuchungen hervor. Damit wird Glatzel im Pokal gegen Holstein Kiel und in der Liga gegen Werder Bremen, TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt ausfallen.

