HSV-Spektakel! Rothosen schlagen Werder in denkwürdigem Nordderby
Hamburg - Was für ein Spiel! Der HSV hat ein spektakuläres Nordderby gegen Werder Bremen mit 3:2 für sich entschieden.
Nach ausgeglichenem Start kamen die Hamburger immer besser in die Partie und hatten gute Möglichkeiten - darunter eine Riesenchance von Rayan Philippe (21. Minute). Auch Sambi Lokonga hatte einen gefährlichen Abschluss (39.).
Von den Bremern kam zunächst offensiv nicht wirklich viel, kurz vor der Pause schlugen die Grün-Weißen jedoch eiskalt zu: Nach einem Ballgewinn hatte Jens Stage plötzlich ganz viel Platz, sein Flachschuss war für HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes nicht zu halten (45.).
Nach dem Wiederanpfiff, der sich wegen reichlich Pyrotechnik-Einsatz der Fans um mehrere Minuten verzögerte, gab es Chancen auf beiden Seiten, ehe Sambi Lokonga den Volkspark mit seinem Ausgleich beben ließ (63.).
Noch lauter wurde es in der 75. Minute, als Luka Vuskovic per Hacken-Traumtor die 2:1-Führung für die Hausherren besorgte - doch die Party wurde nur drei Minuten später durch den erneuten Ausgleich von Justin Njinmah gecrasht (78.).
Das war es aber noch nicht! Yussuf Poulsen hatte das letzte Wort und brachte die Hanseaten in der 84. Minute erneut in Front - wenig später war Schluss und der Hamburger Derbysieg perfekt.
Der TAG24-Liveticker zum HSV-Sieg gegen Werder zum Nachlesen
Nach dem Abpfiff: HSV-Coach Merlin Polzin schwärmt am DAZN-Mikrofon: "Das ist ein Tag, den wir lange in Erinnerung behalten werden. Unfassbar, was hier heute passiert ist." Seine Mannschaft habe von der ersten Minute an gezeigt, dass sie das Derby gewinnen wolle.
Zum Bankplatz von Miro Muheim erklärt er, dass vor dem Spiel "ein, zwei Dinge vorgefallen" seien, die ihm nicht gefallen hätten. Das Thema sei aber intern geklärt worden und Muheim habe eine "sehr gute Reaktion" gezeigt.
Nach dem Abpfiff: HSV-Motor Remberg witzelt bei DAZN: "Ich muss schlafen, ich bin so fertig." Der Sieg sei aus seiner Sicht "klar verdient". Und weiter: "Jeder hat gesehen, was das für Emotionen waren. Das Stadion ist ja völlig ausgerastet."
Nach dem Abpfiff: Bremens Senne Lynen ärgert sich am DAZN-Mikrofon vor allem über das dritte Gegentor: "Das ist zu einfach, das geht gar nicht", verdeutlicht der Belgier.
Nach dem Abpfiff: Luka Vuskovic spricht nach seinem herausragenden Auftritt von einem "unglaublichen Gefühl". Seine Familie, auch sein wegen Dopings gesperrter Bruder Mario, sei im Stadion. Über sein Traumtor sagt er schmunzelnd, dass er mit Nicolai Remberg jeden Tag Teqball spiele und es vielleicht daran liege.
Nach dem Abpfiff: Werder-Trainer Horst Steffen kritisiert, dass seine Mannschaft "zu einfach die Tore kassiert" habe. Sein Team habe außerdem "zu wenig investiert", weshalb der HSV "verdient gewonnen" habe.
Nach dem Abpfiff: Bakery Jatta spricht bei DAZN von einem "geilen Moment". Die Mannschaft habe "alles gegeben, um die Fans stolz zu machen", so der Gambier.
Nach dem Abpfiff: Die HSV-Spieler lassen sich vor der Nordkurve frenetisch feiern. "Die Nummer eins im Norden sind wir", singen die Anhänger.
Nach dem Abpfiff: Unmittelbar nach dem Abpfiff steht Poulsen am DAZN-Mikrofon. Er spricht von einem "brutalen" Moment beim Tor. Für Spiele wie diese sei er Fußballer geworden.
HSV schlägt Werder Bremen im Nordderby mit 3:2
90.+6: Schlusspfiff! Der HSV gewinnt ein denkwürdiges Nordderby gegen Werder Bremen mit 3:2.
90.+4: Karim Coulibaly und Romano Schmid sehen aufseiten der Werderaner beide noch mal Gelb.
90.+2: Taktischer Wechsel des HSV: Fabio Baldé kommt für den ausgelaugten Dompé.
90. Minute: Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit. Geht hier noch was für Werder?
84. Minute: Werder wechselt noch mal: Samuel Mbangula kommt für Grüll.
Yussuf Poulsen bringt den HSV im Derby gegen Werder erneut in Führung
84. Minute: TOOOOR für den HSV! Komplette Eskalation im Volkspark: Muheim tankt sich durch das Mittelfeld und bedient Poulsen, der trocken abschließt und zum 3:2 trifft. Die Fans reißen gleich das Stadion ab.
82. Minute: Durchatmen! Die Rothosen wechseln erneut doppelt: Giorgi Gocholeishvili und Yussuf Poulsen kommen für Jatta und Vieira.
Justin Njinmah trifft nur drei Minuten nach der HSV-Führung zum Ausgleich
78. Minute: TOOOOR für Werder! Das gibt es nicht: Die Bremer crashen die Party und gleichen ihrerseits aus. Njinmah steht nach einem Angriff über rechts goldrichtig und trifft zum 2:2.
Luka Vuskovic bringt den HSV mit möglichem Tor des Jahres in Führung
75. Minute: TOOOOR für den HSV! Den fälligen Freistoß schlägt Vieira ins Zentrum, wo Vuskovic den Ball mit der Hacke aus der Luft ins Tor bugsiert und zum 2:1 trifft. Ist das das Tor des Jahres?
74. Minute: Marco Friedl sieht für ein taktisches Foul die Gelbe Karte.
72. Minute: Wilde Szenen: Heuer Fernandes kann einen harmlosen Freistoß nicht festhalten, daraus entsteht aber eine Kontersituation für den HSV. Die Bremer bekommen es gerade noch verteidigt.
70. Minute: Bremens Marco Grüll sieht für ein Foul an Jatta Gelb.
68. Minute: Wechsel bei Werder: Justin Njinmah kommt für den blassen Keke Topp.
HSV kommt durch Sambi Lokonga zum verdienten Ausgleich gegen Werder
63. Minute: TOOOOR für den HSV! Nach einer Flanke vom gerade eingewechselten Muheim landet die Kugel irgendwie bei Albert Sambi Lokonga, der seinen Gegenspieler klasse aussteigen lässt und dann aus elf Metern zum 1:1 vollendet - der Volkspark explodiert!
59. Minute: Die Rothosen wechseln doppelt: Miro Muheim und Ransford Königsdörffer kommen für Philippe und Soumahoro.
58. Minute: Dicke Chance für Werder! Lynen zieht von der Sechzehnerkante ab und zwingt Heuer Fernandes zu einer erstklassigen Parade.
54. Minute: Jetzt wird's hitzig! Nach einem Zweikampf bekommen sich Luka Vuskovic und Senne Lynen in die Haare, die beiden stehen Nase an Nase. Am Ende sehen beide von Stegemann Gelb.
54. Minute: Chance für den HSV! Jatta scheitert nach Flanke von Dompé mit dem Fuß an SVW-Keeper Backhaus.
51. Minute: Vieira fällt im Strafraum, aber Schiri Stegemann pfeift nicht. Die Szene wird kurz gecheckt, die Entscheidung bleibt aber - zu Recht - bestehen.
50. Minute: Der HSV hat einiges vor: Die Rothosen kommen trotz der Pyro-Verzögerung schwungvoll aus der Kabine.
48. Minute: Glück für Werder: Der HSV hat eine erstklassige Konterchance, doch Philippe verpasst den richtigen Moment für den Steckpass auf Dompé. Letztlich wird er durch ein Foul gestoppt.
Die zweite Hälfte im Nordderby zwischen dem HSV und Werder läuft
46. Minute: Wiederanpfiff! Der Ball im Volkspark rollt wieder.
Halbzeit: Die HSV-Fans brennen vor Beginn der zweiten Hälfte ein Feuerwerk ab. Pyrotechnik landet dabei auch auf dem Rasen. Der Wiederanpfiff verzögert sich um einige Minuten.
Halbzeitstimme: HSV-Sportdirektor Claus Costa ärgert sich am DAZN-Mikrofon über das "unglückliche" Gegentor kurz vor der Pause. Der Ex-Profi betont aber auch, dass die Rothosen sonst ein gutes Spiel machen und sich dafür im zweiten Abschnitt belohnen sollen.
HSV hat die guten Chancen, aber Werder macht aus dem Nichts das Tor
Halbzeitfazit: Die Werderaner liegen zur Pause in Führung - und danach hatte es nicht wirklich ausgesehen. Nach ausgeglichenem Start kamen die Hamburger immer besser in die Partie und hatten gute Möglichkeiten, darunter eine Riesenchance von Rayan Philippe. Kurz vor der Pause schlugen die Grün-Weißen jedoch eiskalt zu.
45.+3: Halbzeit! Die Gäste gehen mit einer 1:0-Führung in die Pause.
Werder geht im Nordderby gegen den HSV kurz vor der Pause in Führung
45. Minute: TOOOOR für Werder! Aus dem Nichts fällt das 1:0 für die Gäste. Die Rothosen verlieren im Spielaufbau die Kugel und plötzlich hat Stage ganz viel Platz. Sein Flachschuss ins lange Eck ist für Heuer Fernandes unhaltbar.
43. Minute: Die erste Hälfte biegt auf die Ziellinie ein. Passiert hier vor der Pause noch was?
41. Minute: Vieira versucht es akrobatisch, sein Fallrückzieher geht jedoch völlig am Kasten vorbei.
39. Minute: Der nächste gefährliche Abschluss für den HSV! Sambi Lokonga zieht ab und zwingt Backhaus zu einer guten Parade.
37. Minute: Viele kleine Fouls stören aktuell so ein wenig den Spielfluss. In den vergangenen Minuten waren Strafraumszenen daher auch Mangelware.
32. Minute: Werders Stage sieht für ein Foul an Vieira die erste Gelbe Karte der Partie.
31. Minute: Unschöne Szene: Im Gäste-Block wird mit Laserpointern hantiert. Der Stadionsprecher bezeichnet das als "unsportlich" und fordert dazu auf, das Ganze "sofort zu unterlassen".
28. Minute: Schrecksekunde für den HSV: Keeper Daniel Heuer Fernandes muss behandelt werden. Er scheint Probleme mit seinem linken Knöchel zu haben. Die anderen Spieler nutzen die Zwangspause für kurze Absprachen. Kurz darauf kann der Schlussmann weitermachen.
26. Minute: Die Hausherren übernehmen immer mehr die Initiative. Vor allem Dompé schiebt das Offensivspiel an, fast jeder Angriff läuft über den Franzosen.
21. Minute: Und da ist sie plötzlich, die Riesenchance! Nach Flanke von Dompé kommt Rayan Philippe völlig frei zum Kopfball, trifft die Kugel aber nicht richtig. Robert Glatzel hätte den vermutlich gemacht.
21. Minute: Die ganz großen Chancen gab es noch nicht, aber von vorsichtigem Abtasten kann auch nicht die Rede sein. Beide Teams versuchen, aktiv das Spiel nach vorn zu gestalten.
17. Minute: Bezeichnend: Jordan Torunarigha blockt einen Schuss von Keke Topp und feiert sich, als hätte er gerade den Siegtreffer erzielt - die Heimfans stimmen mit ein.
16. Minute: Was für eine Stimmung im Volkspark: Jeder gewonnene Zweikampf wird von dem jeweiligen Fanlager frenetisch gefeiert.
13. Minute: Werder-Keeper Mio Backhaus muss erstmals eingreifen: Er pariert einen strammen Schuss von Fábio Vieira sicher.
9. Minute: Intensive Zweikämpfe im Volkspark. Hier ist direkt zu spüren: Beide Mannschaften schenken sich hier heute überhaupt nichts.
6. Minute: Auch die Hamburger haben früh ihren ersten Abschluss. Jean-Luc Dompé zieht nach innen und hält drauf, verzieht aber deutlich.
3. Minute: Es geht direkt ordentlich zur Sache! Jens Stage hat den ersten Abschluss für die Gäste, zielt jedoch daneben.
15.30 Uhr: Das Nordderby zwischen dem HSV und Werder läuft
Anpfiff! Das Spiel läuft.
15.25 Uhr: "Mein Hamburg lieb' ich sehr" sorgt für Gänsehautatmosphäre
Immer wieder besonders: Aktuell läuft "Mein Hamburg lieb' ich sehr" im Volkspark.
Die HSV-Fans singen wie gewohnt lautstark mit - heute vielleicht sogar noch etwas lauter als sonst.
Beide Fanlager präsentieren darüber hinaus riesige Choreos, während die Spieler den Platz betreten.
15.16 Uhr: Die Spannung steigt, das Stadion kocht
Das Volksparkstadion kocht! Schon weit vor dem Anpfiff waren sowohl die Nordkurve als auch der Gäste-Block prall gefüllt.
Die Fans sind auf jeden Fall schon mal auf Derby-Temperatur. Aktuell läuft "Wir sind der HSV" von Abschlach! im Stadion, der Großteil der Anhänger grölt lautstark mit.
15.08 Uhr: HSV-Coach erklärt Startelf-Chance für Jatta und Soumahoro
Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet: HSV-Coach Merlin Polzin hat am DAZN-Mikrofon über die Startelfnominierung von Bakery Jatta und Aboubaka Soumahoro gesprochen.
Von Jatta erhoffe er sich viel Tiefgang auf der rechten Seite und dass dieser sein Tempo einsetze, um hinter die Werderaner Kette zu kommen.
Soumahoro wiederum habe auf einem "sehr hohen Niveau" trainiert und sich deshalb den Platz verdient. Darüber hinaus habe es den "ein oder anderen Grund" für die Entscheidung gegeben, betonte Polzin, ohne auf Details einzugehen.
15.01 Uhr: Werder-Coach Horst Steffen setzt auf Handlungsschnelligkeit
Besonderes Spiel auch für ihn: Werder-Trainer Horst Steffen erlebt sein erstes Nordderby an der Seitenlinie.
Am DAZN-Mikrofon erklärte der Coach, dass er von seiner Mannschaft vor allem Handlungsschnelligkeit und viele Sprints in die Tiefe erwarte. "Wir müssen die Lücken nutzen, wenn sie aufgehen."
14.55 Uhr: So tippt TAG24 das Derby zwischen dem HSV und Werder
Beide Mannschaften wollen den Derbysieg natürlich unbedingt holen - doch wem gelingt es?
Wenn es nach TAG24 geht, werden die Punkte geteilt. Unser Tipp: 2:2.
14.46 Uhr: Daniel Heuer Fernandes und Marco Friedl sind heiß auf den Anpfiff
Die Spannung steigt - auch bei den Akteuren.
"Wir haben eben das Feuer in den Augen der Fans gesehen. Diese Energie brauchen wir gleich auch auf dem Platz", erklärte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes am DAZN-Mikrofon.
Werder-Profi Marco Friedl wiederum betonte: "Wir sind froh, dass wir wieder ein Nordderby in der Bundesliga haben. Wir wissen um die Brisanz."
14.40 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Diese Akteure sollen es auf dem Rasen richten: Rund eine Stunde vor dem Anpfiff steht fest, wie beide Mannschaften personell in die Partie gehen. Die Rothosen starten völlig überraschend mit Aboubaka Soumahoro und Bakery Jatta.
So beginnt der HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Jatta, Lokonga, Remberg, Soumahoro - Fabio Vieira, Philippe, Dompé
So beginnt Werder: Backhaus - Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl - Lynen, Stage - Puertas, Schmid, Grüll - Topp
14.25 Uhr: HSV-Fan Leif tippt auf "dreckiges" 1:1
Die Fans sind heiß auf das langersehnte Bundesliga-Nordderby am Hamburger Volkspark. So auch HSV-Anhänger Leif.
"Ich freue mich am meisten auf die Stimmung von den Fans und hoffentlich auch Choreos", erklärte der 31-Jährige im Gespräch mit TAG24 vor der Partie.
Der gebürtige Bremer glaubt, dass die Rothosen sich aus Gästesicht erstmal "wieder etablieren" müssen und glaubt an eine umkämpfte Partie.
"Aber vielleicht ist es auch gerade dieses 'Understatement', was sie so gefährlich macht. Ich glaube, die Anfangsphase wird heiß", ergänzte er. Sein Tipp deshalb: "ein dreckiges 1:1 - so ein Arbeitsspiel, ein Kampfspiel."
Mit einem Schmunzeln fügte er schließlich noch hinzu: "Vielleicht gibt es zwei, drei rote Karten. Das wäre krass!"
14.10 Uhr: Auch die Werder-Profis sind im Volksparkstadion angekommen
Die Protagonisten sind da: Kurz nach den Hamburgern sind auch die Bremer am Volksparkstadion angekommen.
Vom Mannschaftsbus ging es für die Werderaner direkt in die Gästekabine.
14 Uhr: Diese Aufstellungen erwartet TAG24
Wie gehen es die beiden Mannschaften an? Beim HSV könnte Ransford Königsdörffer nach zuletzt schwachen Leistungen aus der Startelf fliegen. Womöglich rückt Rayan Philippe dafür ins Sturmzentrum?
Diese Anfangsformationen erwartet TAG24:
HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, Vuskovic, Torunarigha - Gocholeishvili, Lokonga, Remberg, Muheim - Vieira, Philippe, Dompé
Werder: Backhaus - Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl - Lynen, Stage - Puertas, Schmid, Grüll - Topp
13.50 Uhr: Tausende Fans feiern lautstark die HSV-Ankunft am Stadion
Wenn das nicht heiß macht?! Mehrere Tausend Fans haben den HSV bei seiner Ankunft am Volksparkstadion lautstark empfangen. Neben "HSV"-Sprechchören wurden auch zahlreiche Bengalos gezündet.
Die Spieler stiegen frühzeitig aus dem Mannschaftsbus aus, sogen die Stimmung auf und gingen den kurzen Weg vom Parkplatz ins Stadion zu Fuß.
13.30 Uhr: Wo wird das Derby zwischen dem HSV und Werder übertragen?
Wer nicht das Glück hat, das Derby im ausverkauften Volksparkstadion hautnah miterleben zu können, muss sich mit der Live-Übertragung zufriedengeben.
Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN zeigt das Duell auf seiner Plattform, die Übertragung beginnt bereits um 14.30 Uhr.
13.10 Uhr: Fanmarsch der SVW-Anhänger ohne Zwischenfälle
Sie hoffen auf einen Auswärtssieg: Gegen 12 Uhr haben sich rund 4000 Werder-Fans von der S-Bahn-Station Othmarschen aus auf den Weg zum Volksparkstadion gemacht. Zunächst war noch von 2800 Teilnehmern die Rede gewesen.
Abgesehen vom vereinzelten Zünden von Pyrotechnik verlief der Fanmarsch nach derzeitigen Erkenntnissen ohne größere Zwischenfälle.
13 Uhr: Rückblick auf die beiden jüngsten Nordderbys
Es ist das erste Nordderby in der Bundesliga seit sieben Jahren, in der Saison 2021/22 trafen der HSV und Werder allerdings in der 2. Liga aufeinander.
Im Hinspiel triumphierten die Rothosen im Weserstadion mit 2:0. Das Rückspiel im Volkspark ging dann allerdings mit 3:2 an den SVW, der am Ende der Saison den Wiederaufstieg in die Bundesliga feiern sollte.
12.30 Uhr: Vier legendäre Nordderbys in nur 16 Tagen
Unvergesslich! Im Mai 2009 trafen der HSV und Werder innerhalb von nur 16 Tagen gleich viermal aufeinander - mit scherzhaftem Ausgang aus Sicht der Hamburger.
Alles begann mit dem DFB-Pokal-Halbfinale, das die Bremer im Elfmeterschießen für sich entschieden. Es folgten Hin- und Rückspiel im Halbfinale des damaligen UEFA-Cups. Dank der Auswärtstorregel und einer legendären Papierkugel zog der SVW ins Finale ein.
Den Abschluss bildete schließlich das Rückspiel in der Bundesliga, welches Werder mit 2:0 ebenfalls gewann.
12 Uhr: Pflichtspiel-Bilanz spricht knapp für den SVW
157-mal standen sich der HSV und Werder Bremen in ihrer Historie in Pflichtspielen gegenüber - die Bilanz spricht dabei denkbar knapp für den SVW.
Während die Hamburger 55-mal als Sieger vom Platz gingen, triumphierten die Grün-Weißen bis dato 59-mal. 43-mal wurden die Punkte geteilt.
Top-Torjäger des Duells ist - wie sollte es anders sein - HSV-Legende Uwe Seeler (†85). Der Mittelstürmer erzielte 18 Treffer gegen Werder.
11.30 Uhr: Sascha Stegemann pfeift im Volkspark sein 500. Spiel
Ein besonderer Tag für den Unparteiischen: Ausgerechnet im lang ersehnten Nordderby pfeift Sascha Stegemann sein insgesamt 500. Spiel als Schiedsrichter.
Sein letztes Nordderby pfiff der 40-Jährige - damals allerdings in Liga zwei - als die Rothosen am 18. September 2021 im Weserstadion zu Gast waren. Die Hamburger entschieden die Partie letztlich für sich (0:2) - und das zum großen Ärger der Werder-Fans.
Nach der Partie hagelte es, wegen mehrerer strittiger Entscheidungen, ordentlich Kritik an Stegemann. Die Nennenswerteste wohl aber die Nichtvergabe einer gelb-roten Karte an Sebastian Schonlau. Der HSV-Verteidiger stoppte in der 36. Minute Werder-Stürmer Marvin Ducksch mit einer Notbremse im Strafraum. Für den Unparteiischen schien diese Aktion allerdings keines Strafstoßes würdig.
Spannend, dass der Rheinländer nun wieder die Leitung für das hitzige Duell erhält. In Bremen freut sich vermutlich keiner über diese Ansetzung.
11 Uhr: Anreise zum Volkspark dürfte für Autofahrer chaotisch werden
Das Volksparkstadion ist zum Nordderby natürlich wie gewohnt ausverkauft, die Anreise dürfte für die Fans beider Mannschaften aber wieder einmal chaotisch werden.
Noch bis Montagmorgen ist die A7 rund um den Elbtunnel aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt. Die Polizei bittet daher alle Stadionbesucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.
10.45 Uhr: Derby-Tag im Volksparkstadion!
Moin aus Hamburg!
Nicht einmal mehr fünf Stunden bis zum Anpfiff des 158. Nordderbys zwischen dem HSV und Werder Bremen.
Im TAG24-Ticker verpasst Ihr vor, während und nach dem Spiel nichts.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa