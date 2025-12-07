HSV-Spektakel! Rothosen schlagen Werder in denkwürdigem Nordderby

Der HSV hat ein spektakuläres Nordderby gegen Werder Bremen mit 3:2 für sich entschieden. Yussuf Poulsen erzielte kurz nach seiner Einwechslung das goldene Tor.

Von Bastian Küsel, Alice Nägle

Hamburg - Was für ein Spiel! Der HSV hat ein spektakuläres Nordderby gegen Werder Bremen mit 3:2 für sich entschieden.

Mehr Emotionen gehen nicht: Yussuf Poulsen (M.) lässt sich nach seinem Siegtreffer im Nordderby feiern. © Marcus Brandt/dpa Nach ausgeglichenem Start kamen die Hamburger immer besser in die Partie und hatten gute Möglichkeiten - darunter eine Riesenchance von Rayan Philippe (21. Minute). Auch Sambi Lokonga hatte einen gefährlichen Abschluss (39.). Von den Bremern kam zunächst offensiv nicht wirklich viel, kurz vor der Pause schlugen die Grün-Weißen jedoch eiskalt zu: Nach einem Ballgewinn hatte Jens Stage plötzlich ganz viel Platz, sein Flachschuss war für HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes nicht zu halten (45.). Nach dem Wiederanpfiff, der sich wegen reichlich Pyrotechnik-Einsatz der Fans um mehrere Minuten verzögerte, gab es Chancen auf beiden Seiten, ehe Sambi Lokonga den Volkspark mit seinem Ausgleich beben ließ (63.). HSV - Hamburger SV Trotz hoher Gefährdungseinschätzung: Nord-Derby nicht so brisant wie Stadtduell Noch lauter wurde es in der 75. Minute, als Luka Vuskovic per Hacken-Traumtor die 2:1-Führung für die Hausherren besorgte - doch die Party wurde nur drei Minuten später durch den erneuten Ausgleich von Justin Njinmah gecrasht (78.). Das war es aber noch nicht! Yussuf Poulsen hatte das letzte Wort und brachte die Hanseaten in der 84. Minute erneut in Front - wenig später war Schluss und der Hamburger Derbysieg perfekt.

Der TAG24-Liveticker zum HSV-Sieg gegen Werder zum Nachlesen

Nach dem Abpfiff: HSV-Coach Merlin Polzin schwärmt am DAZN-Mikrofon: "Das ist ein Tag, den wir lange in Erinnerung behalten werden. Unfassbar, was hier heute passiert ist." Seine Mannschaft habe von der ersten Minute an gezeigt, dass sie das Derby gewinnen wolle. Zum Bankplatz von Miro Muheim erklärt er, dass vor dem Spiel "ein, zwei Dinge vorgefallen" seien, die ihm nicht gefallen hätten. Das Thema sei aber intern geklärt worden und Muheim habe eine "sehr gute Reaktion" gezeigt.

Nach dem Abpfiff: HSV-Motor Remberg witzelt bei DAZN: "Ich muss schlafen, ich bin so fertig." Der Sieg sei aus seiner Sicht "klar verdient". Und weiter: "Jeder hat gesehen, was das für Emotionen waren. Das Stadion ist ja völlig ausgerastet."

Nach dem Abpfiff: Bremens Senne Lynen ärgert sich am DAZN-Mikrofon vor allem über das dritte Gegentor: "Das ist zu einfach, das geht gar nicht", verdeutlicht der Belgier.

Nach dem Abpfiff: Luka Vuskovic spricht nach seinem herausragenden Auftritt von einem "unglaublichen Gefühl". Seine Familie, auch sein wegen Dopings gesperrter Bruder Mario, sei im Stadion. Über sein Traumtor sagt er schmunzelnd, dass er mit Nicolai Remberg jeden Tag Teqball spiele und es vielleicht daran liege.

Nach dem Abpfiff: Werder-Trainer Horst Steffen kritisiert, dass seine Mannschaft "zu einfach die Tore kassiert" habe. Sein Team habe außerdem "zu wenig investiert", weshalb der HSV "verdient gewonnen" habe.

Nach dem Abpfiff: Bakery Jatta spricht bei DAZN von einem "geilen Moment". Die Mannschaft habe "alles gegeben, um die Fans stolz zu machen", so der Gambier.

Nach dem Abpfiff: Die HSV-Spieler lassen sich vor der Nordkurve frenetisch feiern. "Die Nummer eins im Norden sind wir", singen die Anhänger.

Nach dem Abpfiff: Unmittelbar nach dem Abpfiff steht Poulsen am DAZN-Mikrofon. Er spricht von einem "brutalen" Moment beim Tor. Für Spiele wie diese sei er Fußballer geworden.

HSV schlägt Werder Bremen im Nordderby mit 3:2

90.+6: Schlusspfiff! Der HSV gewinnt ein denkwürdiges Nordderby gegen Werder Bremen mit 3:2.

90.+4: Karim Coulibaly und Romano Schmid sehen aufseiten der Werderaner beide noch mal Gelb.

90.+2: Taktischer Wechsel des HSV: Fabio Baldé kommt für den ausgelaugten Dompé.

90. Minute: Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit. Geht hier noch was für Werder?

84. Minute: Werder wechselt noch mal: Samuel Mbangula kommt für Grüll.

Yussuf Poulsen bringt den HSV im Derby gegen Werder erneut in Führung

84. Minute: TOOOOR für den HSV! Komplette Eskalation im Volkspark: Muheim tankt sich durch das Mittelfeld und bedient Poulsen, der trocken abschließt und zum 3:2 trifft. Die Fans reißen gleich das Stadion ab.

Hier noch im Aufwärmdress, sollte Yussuf Poulsen (M.) wenige Minuten später den Volkspark zum Explodieren bringen. © WITTERS

82. Minute: Durchatmen! Die Rothosen wechseln erneut doppelt: Giorgi Gocholeishvili und Yussuf Poulsen kommen für Jatta und Vieira.

Justin Njinmah trifft nur drei Minuten nach der HSV-Führung zum Ausgleich

78. Minute: TOOOOR für Werder! Das gibt es nicht: Die Bremer crashen die Party und gleichen ihrerseits aus. Njinmah steht nach einem Angriff über rechts goldrichtig und trifft zum 2:2.

Luka Vuskovic bringt den HSV mit möglichem Tor des Jahres in Führung

75. Minute: TOOOOR für den HSV! Den fälligen Freistoß schlägt Vieira ins Zentrum, wo Vuskovic den Ball mit der Hacke aus der Luft ins Tor bugsiert und zum 2:1 trifft. Ist das das Tor des Jahres?

Irre Szene: HSV-Verteidiger Luka Vuskovic (r.) trifft mit der Hacke spektakulär zum zwischenzeitlichen 2:1. © Christian Charisius/dpa

74. Minute: Marco Friedl sieht für ein taktisches Foul die Gelbe Karte.

72. Minute: Wilde Szenen: Heuer Fernandes kann einen harmlosen Freistoß nicht festhalten, daraus entsteht aber eine Kontersituation für den HSV. Die Bremer bekommen es gerade noch verteidigt.

70. Minute: Bremens Marco Grüll sieht für ein Foul an Jatta Gelb.

68. Minute: Wechsel bei Werder: Justin Njinmah kommt für den blassen Keke Topp.

HSV kommt durch Sambi Lokonga zum verdienten Ausgleich gegen Werder

63. Minute: TOOOOR für den HSV! Nach einer Flanke vom gerade eingewechselten Muheim landet die Kugel irgendwie bei Albert Sambi Lokonga, der seinen Gegenspieler klasse aussteigen lässt und dann aus elf Metern zum 1:1 vollendet - der Volkspark explodiert!

Sambi Lokonga glich für den HSV in der 63. Minute aus. Das 1:1 war durchaus verdient zu diesem Zeitpunkt. © Christian Charisius/dpa

59. Minute: Die Rothosen wechseln doppelt: Miro Muheim und Ransford Königsdörffer kommen für Philippe und Soumahoro.

58. Minute: Dicke Chance für Werder! Lynen zieht von der Sechzehnerkante ab und zwingt Heuer Fernandes zu einer erstklassigen Parade.

54. Minute: Jetzt wird's hitzig! Nach einem Zweikampf bekommen sich Luka Vuskovic und Senne Lynen in die Haare, die beiden stehen Nase an Nase. Am Ende sehen beide von Stegemann Gelb.

54. Minute: Chance für den HSV! Jatta scheitert nach Flanke von Dompé mit dem Fuß an SVW-Keeper Backhaus.

51. Minute: Vieira fällt im Strafraum, aber Schiri Stegemann pfeift nicht. Die Szene wird kurz gecheckt, die Entscheidung bleibt aber - zu Recht - bestehen.

50. Minute: Der HSV hat einiges vor: Die Rothosen kommen trotz der Pyro-Verzögerung schwungvoll aus der Kabine.

48. Minute: Glück für Werder: Der HSV hat eine erstklassige Konterchance, doch Philippe verpasst den richtigen Moment für den Steckpass auf Dompé. Letztlich wird er durch ein Foul gestoppt.

Die zweite Hälfte im Nordderby zwischen dem HSV und Werder läuft

46. Minute: Wiederanpfiff! Der Ball im Volkspark rollt wieder.

Halbzeit: Die HSV-Fans brennen vor Beginn der zweiten Hälfte ein Feuerwerk ab. Pyrotechnik landet dabei auch auf dem Rasen. Der Wiederanpfiff verzögert sich um einige Minuten.

Die HSV-Fans brannten vor dem Wiederanpfiff ein Feuerwerk auf den Rängen ab. © privat

Halbzeitstimme: HSV-Sportdirektor Claus Costa ärgert sich am DAZN-Mikrofon über das "unglückliche" Gegentor kurz vor der Pause. Der Ex-Profi betont aber auch, dass die Rothosen sonst ein gutes Spiel machen und sich dafür im zweiten Abschnitt belohnen sollen.

HSV hat die guten Chancen, aber Werder macht aus dem Nichts das Tor

Halbzeitfazit: Die Werderaner liegen zur Pause in Führung - und danach hatte es nicht wirklich ausgesehen. Nach ausgeglichenem Start kamen die Hamburger immer besser in die Partie und hatten gute Möglichkeiten, darunter eine Riesenchance von Rayan Philippe. Kurz vor der Pause schlugen die Grün-Weißen jedoch eiskalt zu.

45.+3: Halbzeit! Die Gäste gehen mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Werder geht im Nordderby gegen den HSV kurz vor der Pause in Führung

45. Minute: TOOOOR für Werder! Aus dem Nichts fällt das 1:0 für die Gäste. Die Rothosen verlieren im Spielaufbau die Kugel und plötzlich hat Stage ganz viel Platz. Sein Flachschuss ins lange Eck ist für Heuer Fernandes unhaltbar.

Kurz vor der Pause schlugen die Bremer in Person von Jens Stage (l.) eiskalt zu. © WITTERS

43. Minute: Die erste Hälfte biegt auf die Ziellinie ein. Passiert hier vor der Pause noch was?

41. Minute: Vieira versucht es akrobatisch, sein Fallrückzieher geht jedoch völlig am Kasten vorbei.

39. Minute: Der nächste gefährliche Abschluss für den HSV! Sambi Lokonga zieht ab und zwingt Backhaus zu einer guten Parade.

37. Minute: Viele kleine Fouls stören aktuell so ein wenig den Spielfluss. In den vergangenen Minuten waren Strafraumszenen daher auch Mangelware.

32. Minute: Werders Stage sieht für ein Foul an Vieira die erste Gelbe Karte der Partie.

31. Minute: Unschöne Szene: Im Gäste-Block wird mit Laserpointern hantiert. Der Stadionsprecher bezeichnet das als "unsportlich" und fordert dazu auf, das Ganze "sofort zu unterlassen".

28. Minute: Schrecksekunde für den HSV: Keeper Daniel Heuer Fernandes muss behandelt werden. Er scheint Probleme mit seinem linken Knöchel zu haben. Die anderen Spieler nutzen die Zwangspause für kurze Absprachen. Kurz darauf kann der Schlussmann weitermachen.

26. Minute: Die Hausherren übernehmen immer mehr die Initiative. Vor allem Dompé schiebt das Offensivspiel an, fast jeder Angriff läuft über den Franzosen.

21. Minute: Und da ist sie plötzlich, die Riesenchance! Nach Flanke von Dompé kommt Rayan Philippe völlig frei zum Kopfball, trifft die Kugel aber nicht richtig. Robert Glatzel hätte den vermutlich gemacht.

HSV-Akteur Rayan Philippe vergab per Kopf die erste Riesenchance für die Hausherren. © WITTERS

21. Minute: Die ganz großen Chancen gab es noch nicht, aber von vorsichtigem Abtasten kann auch nicht die Rede sein. Beide Teams versuchen, aktiv das Spiel nach vorn zu gestalten.

17. Minute: Bezeichnend: Jordan Torunarigha blockt einen Schuss von Keke Topp und feiert sich, als hätte er gerade den Siegtreffer erzielt - die Heimfans stimmen mit ein.

16. Minute: Was für eine Stimmung im Volkspark: Jeder gewonnene Zweikampf wird von dem jeweiligen Fanlager frenetisch gefeiert.

13. Minute: Werder-Keeper Mio Backhaus muss erstmals eingreifen: Er pariert einen strammen Schuss von Fábio Vieira sicher.

9. Minute: Intensive Zweikämpfe im Volkspark. Hier ist direkt zu spüren: Beide Mannschaften schenken sich hier heute überhaupt nichts.

6. Minute: Auch die Hamburger haben früh ihren ersten Abschluss. Jean-Luc Dompé zieht nach innen und hält drauf, verzieht aber deutlich.

3. Minute: Es geht direkt ordentlich zur Sache! Jens Stage hat den ersten Abschluss für die Gäste, zielt jedoch daneben.

15.30 Uhr: Das Nordderby zwischen dem HSV und Werder läuft

Anpfiff! Das Spiel läuft.