HSV-Keeper Heuer Fernandes von portugiesischen Spitzenklubs umworben

Beides scheint auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Heuer Fernandes fühlt sich in Hamburg wohl und weiß um seinen Stellenwert innerhalb der Mannschaft. Der Verein will mit ihm, ähnlich wie mit Sebastian Schonlau (28), Jonas Meffert (28) und Bakery Jatta (25), deren Verträge alle 2024 auslaufen, vorzeitig verlängern.

Der 30-Jährige hat sich zu einem der besten Keeper in der zweiten Liga entwickelt. © Marcus Brandt/dpa

Bei Meister Benfica steht mit Odysseas Vlachodimos (29) ein Keeper zwischen den Pfosten, der sich in Lissabon zum Nationaltorwart Griechenlands entwickelt hat und immer mal wieder mit Spitzenvereinen in Verbindung gebracht worden ist. Bleibt er, ist ein Wechsel von Heuer Fernandes zum Team von Roger Schmidt (56) eher unwahrscheinlich.

Gleiches gilt für den FC Porto, der mit Diego Costa (23) ebenfalls einen Nationaltorhüter unter Vertrag hat.

Anders sieht die Lage bei Erzrivale Sporting aus. Dort könnte der gebürtige Bochumer Klub-Ikone Antonio Adán (36) beerben, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft.

Optionen hat Heuer Fernandes also. Die Frage ist nur, will er sie auch ziehen, oder mit dem HSV einen weiteren Versuch starten, in die erste Liga aufzusteigen? Mit einem Marktwert von 1,2 Millionen Euro laut Transfermarkt.de wäre der 30-Jährige fast schon ein echtes Schnäppchen und es könnte in diesem Sommer vielleicht seine letzte Chance auf einen großen Wechsel sein.

Im Volkspark wird man gespannt, aber auch gelassen auf die Entscheidung warten. Mit Matheo Raab (24) verfügen die Rothosen bereits über einen Nachfolger für Heuer Fernandes, der bereits bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga bestehen kann.