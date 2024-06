HSV lässt Duo in die 3. Liga ziehen

Hamburg - Sie suchen ihr Glück woanders! Der Hamburger SV lässt die beiden Talente Leo Oppermann (22) und Arlind Rexhepi (20) ziehen. Beide wechseln in die 3. Liga.

Torwart Leo Oppermann (22) wechselt nach seiner Leihe fest zu Arminia Bielefeld. © Friso Gentsch/dpa

Oppermann war bereits in der vergangenen Saison an Arminia Bielefeld ausgeliehen und wurde nun fest von den Ostwestfalen verpflichtet. Zwar stand der 22-Jährige dort nur einmal in der 3. Liga und dreimal im Westfalen-Pokal zwischen den Pfosten, dennoch scheint er während seiner Leihe überzeugt zu haben.

"Leo ist ein talentierter, ehrgeiziger und teamfähiger Torhüter, der ein hohes Ansehen in unserem Team genießt. Er hat sich im zurückliegenden Jahr bei uns hervorragend präsentiert und seine Rolle absolut angenommen", erklärte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel (44).

Oppermann war 2020 von Union Berlin in den Volkspark gewechselt, wo er bis zum Sommer 2023 65 Partien in der Regionalliga Nord bestritt, ehe sein Weg nach Bielefeld führte.

Weiter südlich geht die Reise für Rexhepi weiter. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt zu Waldhof Waldheim und ist damit der siebte Neuzugang am Alsenweg.