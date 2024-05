Leihspieler kehren zum HSV zurück, eine Zukunft haben sie aber nicht

Seine erste Leihstation der Saison zu Halmstadt BK - in Schweden wird die Saison im Kalenderjahr ausgetragen - war da schon erfolgreicher. Der 25-Jährige stand dort immerhin elfmal zwischen den Pfosten und wurde am Ende mit seinem Verein Siebter. Eine Zukunft beim HSV hat er nicht.

David war am Ende der Transferperiode im Sommer per Leihe nach Rostock gegangen, ausgerechnet direkt vor dem Duell gegen den HSV, und entwickelte sich dort schnell zum Stammspieler. Den bitteren Abstieg konnte aber auch er nicht verhindern.

Torwart Leo Oppermann (23) konnte sich während seiner Leihe zu Arminia Bielefeld nur selten beweisen. © Friso Gentsch/dpa

Die Leihe von Keeper Leo Oppermann (21) zu Drittligist Arminia Bielefeld zahlte sich nicht aus. Der 21-Jährige durfte nur im abschließenden Saisonspiel ins Tor, wo er immerhin die Null halten konnte. Ansonsten beschränkten sich seine Einsätze auf den Westfalenpokal, in dem er aber auch nur dreimal ran durfte.

Oppermann wird die Rothosen eher verlassen, als dass er seinen 2025 auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert und verliehen wird.

Abwehrspieler Valon Zumberi (21) konnte beim FC Schaffhausen immerhin ein wenig auf sich aufmerksam machen, auch wenn er gerade gegen Ende der Saison kaum noch zum Zuge kam. Dennoch gibt es einige Vereine, die ihr Interesse am Kapitän der kosovarischen U21-Nationalmannschaft hinterlegt haben.

Auf Abschied stehen auch die Zeichen bei Daouda Beleme (23), der in der vergangenen Spielzeit gleich für zwei Leih-Vereine auflief. Zu Beginn ging er zumeist als Joker für den FC Ingolstadt auf Torejagd, allerdings konnte er in 19 Drittliga-Partien keinen Treffer erzielen. In der Rückrunde stürmte er für den VfB Lübeck, für den er zweimal traf, den Abstieg in die Regionalliga aber nicht verhindern konnte.