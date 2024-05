HSV-Legende rät Ludovit Reis zu Vereinswechsel: Das steckt dahinter

Muss HSV-Profi Ludovit Reis (23) den Verein wechseln, um sich seinen großen Traum von der Nationalmannschaft zu erfüllen? © Christian Charisius/dpa

Das ist zumindest das, was Vereinslegende Rafael van der Vaart (41, 152 Spiele für den HSV) seinem Landsmann rät: "Ludovit sollte in unsere Heimat wechseln und in der Eredivisie spielen. Er würde zu den großen Teams wie Eindhoven, Feyenoord Rotterdam sowie Ajax Amsterdam hervorragend passen", erklärte er in "BILD".

Hintergrund: Bondscoach Ronald Koeman (61) hatte zuletzt unmissverständlich klargemacht: "Ludo spielt für Hamburg, der Verein ist in der 2. Bundesliga. Er ist nicht in unserem Blickfeld für die Nationalmannschaft."

Bedeutet: Die Zweitklassigkeit des HSV verhindert, dass Reis' großer Traum in Erfüllung geht. Van der Vaart: "Wenn er in unserer Top-Liga spielen würde, wäre er total im Blickfeld der Entscheider. Und mit guten Leistungen wäre der Weg in die Elftal, auch wenn dort das Mittelfeld aktuell sehr gut besetzt ist, nicht mehr so weit."

In Hamburg läuft der Vertrag des 23-Jährigen bis 2026, allerdings hat der Niederländer eine Ausstiegsklausel, die bei mehr als fünf Millionen Euro liegt. "Für so einen guten Spieler in seinem Alter ist das doch fast ein Schnäppchen. Die Kaufsumme wird sicherlich keine große Hürde bedeuten", urteilte van der Vaart.