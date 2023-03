HSV-Leihgabe Robin Meißner blüht bei Viktoria Köln auf: "Kann ein Großer werden"

Köln/Hamburg - Da werden die Verantwortlichen ganz genau hinhören! HSV -Leihgabe Robin Meißner (23) kommt bei Drittligist Viktoria Köln immer besser in Schwung.

Robin Meißner (23) blüht derzeit bei Drittligist Viktoria Köln auf. © IMAGO / Team 2

Am vergangenen Wochenende war er mit seinem Doppelpack beim 3:1-Heimsieg über Tabellen-Schlusslicht SV Meppen der spielentscheidende Mann.

Mit seinem siebten Saisontreffer, einem Rechtsschuss kurz vor der Pause, besorgte Meißner den zwischenzeitlichen Ausgleich. Acht Minuten vor Ultimo sorgte er mit einem herrlichen Schlenzer und Saisontreffer Nummer acht für die Vorentscheidung.

Viktoria-Trainer Olaf Janßen (56) war nach der Partie voll des Lobes für den Angreifer. "Er hat einfach eine geile Abschlusstechnik", lobte ihn der 56-Jährige und schob hinterher: "Das kann einer werden."

Dass Meißner es kann, hat er bereits bewiesen. Unter Interimstrainer Horst Hrubesch (71) wurde der Youngster in der Saison 2020/21 am Ende ins kalte Wasser geworfen und zahlte das Vertrauen mit drei Treffern in den letzten drei Saisonspielen zurück.

Ein Innenbandriss setzte ihn zu Beginn der darauffolgenden Spielzeit außer Gefecht, zudem kam er unter Neu-Trainer Tim Walter (47) kaum noch zum Zuge. Es folgte eine erfolglose Leihe zu Hansa Rostock und im vergangenen Sommer schließlich zu Viktoria Köln.