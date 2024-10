Dezimierter HSV schlägt Magdeburg auch dank irrem Katterbach-Solo!

Hamburg - Was für ein Schlagabtausch! Der HSV führte nach einer bärenstarken ersten Halbzeit schon mit 3:0 gegen den 1. FC Magdeburg, doch dann sah Kapitän Sebastian Schonlau die Rote Karte und der FCM kam zurück in die Partie. Am Ende retteten die Rothosen aber ein 3:1 über die Zeit.