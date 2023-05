HSV: Mega-Talent wechselt zum BVB, Rohr bleibt beim SC Paderborn

Hamburg - Der eine war schon weg, ein anderer folgt! Während Maximilian Rohr (27) den Hamburger SV schon per Leihe zum SC Paderborn 07 verlassen hatte und nun fest wechselt, haben die Rothosen den Kampf um Mega-Talent Leonardo Garcia Posadas (18) verloren.

Leonardo Garcia Posadas (18) verlässt den Hamburger SV und wechselt zu Borussia Dortmund. © IMAGO / Michael Schwarz

Wie der U19-Spieler selbst verkündete, verlässt er nach acht Jahren den Volkspark Richtung Westen. Garcia Posadas schließt sich ab der kommenden Saison dem Nachwuchs von Borussia Dortmund an.

Auf seinem Instagram-Account schrieb er zu seiner Entscheidung: "Dieser Schritt fällt mir wirklich nicht leicht. Aber ich bedanke mich bei meinem Jugendverein @hsvyoungtalents. Der Verein, bei dem ich von klein auf alles gelernt habe, was Fußball betrifft. In meiner Zeit beim HSV habe ich wundervolle Menschen kennengelernt und möchte jedem danken."

Dabei machte der 18-Jährige keinen Unterschied zwischen Trainer, Betreuerstab oder Mitspieler. "Sie haben mich zu dem Spieler und dem Menschen gemacht, der ich heute bin", so der defensive Mittelfeldspieler.

In der aktuellen Saison absolvierte Garcia Posadas für die U19 des HSV neun Spiele in der A-Jugend-Bundesliga sowie sechs weitere in der Sonderspielrunde.

"Nun ist für mich die Zeit gekommen, etwas Neues zu bestreiten und ich freue mich unheimlich auf meine neue Aufgabe beim @bvb09. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen für das Vertrauen und blicke voller Vorfreude auf das neue Kapitel", erklärte der gebürtige Hamburg.