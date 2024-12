HSV nur Remis gegen Darmstadt 98: Strittige Szene bringt Kohfeldt zum Kochen!

Hamburg - Es bleibt dabei! Seit nunmehr 43 Jahren hat der HSV nicht mehr im heimischen Volkspark gegen den SV Darmstadt 98 gewonnen. Auch am heutigen Sonntag reichte es nur zu einem 2:2. Eine Szene erhitzte dabei die Gemüter.

SVD-Trainer Florian Kohfeldt regte sich über die Entstehung des zweiten HSV-Tores tierisch auf. © Marcus Brandt/dpa

Es lief die 45. Minute, als Hamburgs Daniel Elfadli einen Freistoß schnell ausführte und damit die gesamte Darmstädter Mannschaft auf dem falschen Fuß erwischte. Adam Karabec erkannte die Situation blitzschnell und zirkelte die Kugel ohne Gegnerdruck aus rund 20 Metern wunderschön zum 2:1 in den Winkel.

Während die Hausherren jubelten, regte sich SVD-Trainer Florian Kohfeldt an der Seitenlinie tierisch auf! Hintergrund: Kurz zuvor hatte Darmstadts Philipp Förster auf der anderen Seite für die (zu) schnelle Ausführung eines Freistoßes noch die Gelbe Karte gesehen.

Referee Eric Weisbach sah jedoch keinen Grund, den Treffer nicht gelten zu lassen - eine Entscheidung, die Kohfeldt nach der Partie am "Sky"-Mikrofon als "faktisch falsch" bezeichnete. So aber gingen die Rothosen mit der knappen Führung in die Pause.

Zuvor hatten bereits Ransford-Yeboah Königsdörffer zum 1:0 für die Hamburger (10.) und Aleksandar Vukotic zum 1:1 für die Lilien getroffen (33.). Die Hessen hatten zudem zwei weitere dicke Chancen vergeben.