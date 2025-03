HSV: Ransford Königsdörffer brilliert und stellt Polzin vor Probleme

Hamburg - Was für ein Auftritt! Ransford Königsdörffer (23) erwischte beim 3:0-Auswärtssieg des HSV gegen den 1. FC Magdeburg einen herausragenden Tag.

Ransford Königsdörffer (23) war gegen den 1. FC Magdeburg der überragende Mann aufseiten des HSV. © Andreas Gora/dpa

Ganze acht Torschüsse gab der Stürmer bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute ab. Seine Bilanz dabei: zwei Tore, ein Latten- und ein Pfostentreffer. Der 23-Jährige war vor allem eines: brandgefährlich. Völlig zu Recht wurde er von den HSV-Fans zum "Man of the Match" gewählt.

"Ich wusste, dass ich heute die Chance habe, alles zu zeigen, und genau das wollte ich nutzen. Das Spiel hat heute perfekt zu mir gepasst und ich konnte die Räume gut nutzen. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte", betonte "Ransi" nach seiner Galavorstellung.

Der Deutsch-Ghanaer spielt zweifellos die beste Saison seiner Karriere. Mit elf Toren hat er seinen persönlichen Rekord (acht) schon deutlich übertroffen. Besonders beeindruckend: Sieben Mal erzielte Königsdörffer das wichtige 1:0 - Liga-Höchstwert.

"Ransi ist ein Top-Spieler mit einer hohen Qualität. Er ist extrem wichtig für uns und wir sind sehr froh, dass er ein Teil von uns ist", verdeutlichte Teamkollege Daniel Elfadli (27). Miro Muheim (26) ergänzte: "Ransi hat es heute großartig gemacht."