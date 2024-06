HSV-Star Benes bereit für die EM, Pherai mit nächstem Sieg

HSV-Star Laszlo Benes (26) feierte eine gelungene Generalprobe mit der Slowakei. © IMAGO / Michal Fajt

EM-Fahrer Laszlo Benes (26) und die Slowakei gewannen ihre Generalprobe gegen Wales klar mit 4:0 (1:0). Der Mittelfeldspieler war in der 71. Minute eingewechselt worden und setzte mit einem Distanzschuss kurz vor Abpfiff den Schlusspunkt. Die Endrunde kann also kommen.

"Es ist eine große Sache, dabei zu sein. Für mich persön­lich ist es zudem besonders, weil ich seit acht Jahren hier in Deutsch­land spiele. Ich kenne die Sprache, die Kultur und alle Spielorte", hatte der 26-Jährige kürzlich in einem vereinsinternen Interview erklärt.

In der Gruppe E trifft die Slowakei auf Belgien, Rumänien und die Ukraine. "Belgien ist sicherlich der klare Favorit auf den Gruppen­sieg. Sie haben über­ragende Spieler. Rumänien hat sich in den letzten Jahren richtig gut weiter­ent­wickelt. Und auch die Ukraine spielt einen Super-Fußball", so Benes, der dennoch auf einen Einzug in die K.-o.-Runde hofft.

Neben Benes feierte auch Immanuel Pherai (23) einen Sieg. Mit Suriname gewann der 23-Jährige auf Anguilla ebenfalls mit 4:0 (1:0). Der Offensivspieler stand erneut in der Startelf und spielte 90 Minuten durch. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen führt Suriname die WM-Quali-Gruppe F vor El Salvador (4) an.