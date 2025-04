HSV-Fans machen ihren Frust deutlich: "Preise wie im Puff, nur ohne Happy End"

Die HSV-Fans protestierten beim Spiel gegen den KSC mit einem riesigen Banner und vielen kleinen Spruchbändern wieder einmal gegen die hohen Ticketpreise im Volkspark. © WITTERS

Neben der dürftigen Leistung und der schmerzhaften Pleite sorgte vor allem die schwelende Ticketpreis-Diskussion für mächtig Zündstoff im wieder einmal ausverkauften Volksparkstadion.

In der Anfangsphase bezogen die Anhänger in der Nordkurve erneut klar und deutlich Stellung zu den happigen Eintrittspreisen, die der HSV vor allem für das letzte Saison-Heimspiel gegen den SSV Ulm (10. Mai/20.30 Uhr) verlangt. Ein Ticket in der günstigsten Kategorie kostet ab 38 Euro aufwärts, in der teuersten Kategorie sind es knapp 100 Euro.

Sie präsentierten ein riesiges Banner mit der Aufschrift "Fußball muss bezahlbar sein" und skandierten diese Forderung auch lautstark. Dabei beließen sie es aber nicht: In der Kurve waren darüber hinaus auch noch Dutzende kleinere Banner und Spruchbänder zu sehen.

So war dort unter anderem zu lesen: "HSV-Sonderangebot: Ein Spiel zum Preis von zwei", "Fußball soll verbinden, nicht verschulden" oder "Preise wie im Puff, nur ohne Happy End".