HSV-Trainer Merlin Polzin will bei diesem Spieler kein "unnötiges Risiko" eingehen

Hamburg - Der schwächelnde Aufstiegsanwärter HSV kann am Wochenende wieder auf seinen Leistungsträger Miro Muheim zählen.

In den drei Partien nach dem Ausfall des Außenverteidigers holte der Aufstiegsfavorit gegen Braunschweig (2:4), beim FC Schalke 04 (2:2) und dem Karlsruher SC (1:2) nur einen Punkt.

Am Freitag wird er voraussichtlich die komplette Trainingseinheit absolvieren. Polzin stellte aber auch klar, dass er kein "unnötiges Risiko" eingehen wolle.

Am Mittwoch war Muheim ins Mannschaftstraining des HSV zurückgekehrt.

"Miro brennt absolut auf dieses Spiel", sagte Trainer Merlin Polzin (34). "Demnach ist schon der Gedanke da, dass er auf jeden Fall am Samstag starten kann".

Der 27 Jahre alte Abwehrspieler des Fußball-Zweitligisten, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade aussetzen musste, ist nach seinem knapp dreiwöchigen Ausfall eine Option für die Startelf am Samstag (13 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 .

Der HSV will sich gegen Darmstadt unbedingt wieder in Aufstiegsform präsentieren. "Am Montag, als wir das Spiel aufgearbeitet haben, da ging es knallhart zur Sache", sagte Polzin nach dem verunsicherten Auftritt gegen den KSC.

Der Coach sagte jedoch hinsichtlich der Platzierung auf dem zweiten Tabellenrang und drei Punkten Vorsprung, "dass wir in einer richtig, richtig guten Position stehen."