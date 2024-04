HSV-Stürmer Andras Nemeth wird zum Chancentod: "Sehr ärgerlich"

Hamburg - Es hätte sein Spiel werden können: Durch den kurzfristigen Ausfall von Top-Knipser Robert Glatzel (30) rutschte Andras Nemeth (21) beim 1:1 gegen Greuther Fürth in die Startelf des HSV .

HSV-Stürmer Andras Nemeth (21, M.) bekam gegen Greuther Fürth seine Chance, konnte sie aber nicht nutzen. Er wurde zum Chancentod. © Heiko Becker/dpa

Der Ungar, der vor der Partie im Sportpark Ronhof zwar schon 22 Liga-Einsätze, aber weniger als 300 Minuten auf dem Platz vorzuweisen hatte, wurde jedoch nicht zum Helden, sondern zur tragischen Figur.

Während der 21-Jährige in der ersten Halbzeit zwar sehr engagiert war und keinen Zweikampf scheute, aber vor dem Tor relativ unauffällig war, stand er nach dem Wiederanpfiff gleich zweimal im Mittelpunkt.

Zunächst wurde er in der 48. Minute von Immanuel Pherai (22) in Szene gesetzt, scheiterte unter Bedrängnis mit einem satten Schuss an Fürth-Keeper Jonas Urbig (20), der die Kugel mit einem überragenden Reflex über die Latte lenkte.

In der 70. Minute stand Nemeth schließlich komplett allein vor dem Schlussmann, konnte sich die Ecke quasi aussuchen. Doch erneut brachte der Angreifer die Kugel nicht im Kasten unter, sondern blieb an Urbig hängen.

"Wir stehen vier-, fünfmal allein vor dem Tor, machen die Dinger aber nicht. Das ist sehr ärgerlich", übte Coach Steffen Baumgart (52) nach dem Spiel indirekt Kritik an dem Stürmer.