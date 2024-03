HSV lässt nach Hiobsbotschaft gegen Greuther Fürth wieder Punkte liegen

So begann die Partie und die erste große Chance gehörte gleich den Franken: In der siebten Minute vergab Armindo Sieb völlig frei vor HSV-Keeper Matheo Raab. Neun Minuten später ließ auch Lukas Petkov die Führung für die Hausherren liegen (16.).

Anschließend spielte sich das Geschehen hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatten die Rothosen aber noch einmal Glück, dass Kapitän Sebastian Schonlau nicht ein Eigentor unterlief.

HSV-Verteidiger Miro Muheim (l.) lässt sich nach seinem Traumtor gegen die Franken von seinen Mitspielern feiern. © Heiko Becker/dpa

In der zweiten Halbzeit waren gerade einmal drei Minuten gespielt, da bot sich Glatzel-Ersatz Nemeth die große Chance zur Führung. Fürth-Keeper Jonas Urbig parierte jedoch herausragend (48.). Vier Minuten später köpfte Bakery Jatta an den Pfosten (52.).

In der 56. Minute war es aber schließlich so weit: Miro Muheim bekam nach einer Ecke im halbrechten Rückraum den Ball, nahm Maß und zirkelte die Kugel aus rund 25 Metern genau in den Winkel - Traumtor zur Führung!

Anschließend spielten nur noch die Hanseaten, während vom Kleeblatt offensiv überhaupt nichts mehr kam. In der 70. Minute vergab Nemeth eine weitere Riesenchance, scheiterte wieder an Urbig.

Die Strafe dafür gab es in der 77. Minute: Jomaine Consbruch fasste sich ein Herz und jagte die Kugel aus rund 30 Metern in den Winkel des Hamburger Kastens - das zweite Traumtor zum 1:1!