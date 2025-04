HSV-Stürmer Robert Glatzel wird nach Comeback-Treffer emotional

Hamburg - Fast auf den Tag genau sechs Monate musste er warten: Am 6. Oktober hatte Robert Glatzel (31) zuletzt für den HSV in der 2. Liga getroffen, ehe ihn eine schwere Verletzung ausbremste. Beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg konnte er sich nun endlich wieder feiern lassen.

Pure Emotionen: HSV-Stürmer Robert Glatzel (31) traf in Nürnberg erstmals nach seiner langen Verletzungspause wieder. Nach dem Tor schrie er seine Freude heraus. © Daniel Löb/dpa

Beinahe wäre es schon in der 67. Minute so weit gewesen, doch ein Kopfball des Stürmers strich Zentimeter am Pfosten vorbei. "Da dachte ich erst, heute wäre vielleicht nicht mein Tag", gab der Knipser nach Abpfiff mit einem Grinsen zu.

Doch die Befürchtung des Angreifers sollte sich nicht bewahrheiten: In der 84. Minute stieg Glatzel nach einer Ecke vom überragenden Jean-Luc Dompé (29) hoch und nickte zum Endstand ein. Anschließend schrie er seine ganze Freude heraus.

"Das war eines meiner emotionalsten Tore, da bin ich ganz ehrlich. Das wollte ich unbedingt mit den Fans in der Kurve feiern, deshalb musste ich mich erst mal von den Kollegen losreißen, um zu ihnen laufen zu können", witzelte der Goalgetter.

Das Wichtigste sei aber ohnehin gewesen, dass der Treffer den Auswärtssieg und die drei Punkte endgültig gesichert habe. Denn, wie Glatzel betonte: "Der Mannschaftserfolg steht über allem."