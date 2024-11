HSV-Trainer mit klarer Forderung: "Müssen den Kampf annehmen"

In den letzten Partien verlor der HSV immer nach Wiederanpfiff den Faden. © Marcus Brandt/dpa

Von dem Spiel an der Hamburger Straße in Braunschweig hat der 52-Jährige eine klare Vorstellung. "Es wird über die Zweikämpfe und die Mentalität entschieden", wusste er. "Wir müssen den Kampf annehmen."

Die Eintracht sei sehr zweikampf- und konterstark und schalte schnell um, beschrieb er die Eigenschaften der Löwen. "Wir müssen in der richtigen Reihenfolge unsere Mentalität und Laufbereitschaft auf den Platz bringen", forderte Baumgart. "Lassen wir nach, sind wir nichts Besonderes."

Dies gelte vor allem in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, wo seine Mannschaft zuletzt immer wieder Gegentore fing. "Wir arbeiten daran, dass wir in der ersten Halbzeit gut am Mann sind und danach den Faden verlieren", bestätigte der HSV-Coach. "Wir zeigen den Jungs auf, warum das so ist und bleiben da dran."

Bleibt zu hoffen, dass die Rothosen ihre Schwächephasen in den Griff bekommen und im engen Aufstiegsrennen der zweiten Liga nicht so langsam den Anschluss verlieren.