HSV-Trainer Baumgart spricht Machtwort in der Torwart-Frage!

Hamburg - Es geht zum Tabellenführer! Der Hamburger SV tritt am Sonntag (13.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf an und muss dabei auf ein Duo verzichten.

"Matheo hat das gemacht, was er als Herausforderer machen muss. Bis auf eine Situation hat er auch zwei gute Spiele gemacht", versuchte Baumgart die Situation ein wenig zu entschärfen.

Heuer Fernandes hatte seinen Platz zu Saisonbeginn an Matheo Raab (25) abtreten müssen, ihn sich aber während einer Verletzungspause des Rivalen zurück erkämpft.

"Er hat keine Reaktion gezeigt, es sieht gut aus. Wenn alles so bleibt, wird er im Tor stehen", machte der HSV-Coach deutlich und stellte zudem klar, "er stand nicht zur Debatte. Wenn er gesund ist, wird er auch in der Kiste stehen."

Positives konnte Baumgart zudem von Bakery Jatta (26) und Daniel Heuer Fernandes (31) vermelden. Aufgrund des Ausfalles von Baldé wird Jatta in den Kader stoßen, bei Heuer Fernandes ging er sogar noch einen Schritt weiter.

Entwarnung gab der 52-Jährige hingegen bei Kapitän Sebastian Schonlau (30), der am Vormittag beim Training noch gefehlt hatte. "Er wird dabei sein", erklärte er und begründete das Fernbleiben mit einer Belastungssteuerung.

Der HSV-Trainer hob die Arbeit von Fortunas Sport-Vorstand Klaus Allofs (67, l.) und Trainer Daniel Thioune (50) hervor. © Hendrik Schmidt/dpa

Eines wird aber klar sein: Am Sonntag wird er in Düsseldorf einen starken Torwart brauchen. Denn die Fortuna macht aus wenig viel. "Auch wenn du das Gefühl hast, du hast alles im Griff, hast du zwei Dinger drin und keines gemacht", warnte Baumgart vor dem Spitzenreiter.

Dass der kommende Gegner nach sieben Spieltagen von der Tabellenspitze grüßt, war nach der dramatisch verlorenen Relegation gegen den VfL Bochum so nicht zu erwarten gewesen. "Sie sind überraschend weiter gefestigt", gestand der 52-Jährige. "Sie haben ein Erlebnis gehabt, was man erst einmal verkraften muss."

Doch die Verantwortlichen seien ruhig geblieben und haben weiterhin "sehr, sehr gute Arbeit geleistet", so Baumgart. Die Kontinuität sei in gewisser Weise auch vorbildhaft für den HSV, wie er weiter fortfuhr.

Chancenlos sieht der Trainer sein Team in der ausverkauften Merkur Spiel-Arena aber keineswegs. "Wir haben einen Kader, der gegen jede Mannschaft bestehen kann. Wir wollen gewinnen, wissen aber auch um die Stärken der Fortuna", schob Baumgart hinterher und kündigte den einen oder anderen Wechsel in seiner Elf an.