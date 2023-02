HSV-Trainer Tim Walter mit Liebeserklärung an Bakery Jatta

Hamburg - Erst der Ausgleichstreffer in Heidenheim, jetzt das Siegtor gegen Bielefeld ! Bakery Jatta (24) hat dem Hamburger SV mit seinen Toren in den beiden vergangenen Spielen vier Punkte eingebracht. Trainer Tim Walter (47) gab anschließend eine Liebeserklärung ab.

Der 24-Jährige sprach von einem "guten Gefühl", innerhalb so kurzer Zeit zwei wichtige Tore für seine Mannschaft erzielt zu haben. "Ich freue mich vor allem für die Mannschaft", blieb Jatta gewohnt bescheiden. "Gegen Bielefeld war es kein leichtes Spiel. Doch wir haben alles gegeben und uns am Ende belohnt. Das ist für mich das Wichtigste."

Trainer Tim Walter (47) und der Gambier haben eine besondere Beziehung. © IMAGO / Nordphoto

"Auch wenn manche ihn manchmal belächeln: Ich finde Baka ist ein wunderbarer Mensch. Vor allem ist er aber ein wunderbarer Fußballer, der uns unglaublich guttut", lobte in Walter in einer Art Liebeserklärung.

Der 24-Jährige sei laut seinem Trainer einer, "der für seine Mannschaft immer alles investiert und alles gibt. Das macht ihn auch so stark und so unverzichtbar für uns." Das Tor gegen Bielefeld habe er sich genauso verdient, wie den 3:3-Ausgleich beim 1. FC Heidenheim. "Weil er mutig ist, weil er in die Box geht", erklärte Walter.

Mit Jatta in Top-Form sollte für den HSV auch am kommenden Wochenende bei Spitzenreiter SV Darmstadt 98 etwas zu holen sein. "Wir bleiben am Boden. Aber wir wollen auch in Darmstadt gewinnen", sagte der 24-Jährige selbst.