Überragender Ludovit Reis führt HSV zum Sieg über Arminia Bielefeld

Es schien, als hätte der HSV alles im Griff und würde einen weiteren, ungefährdeten Sieg einfahren. Doch dann kam Bielefeld auf und sorgte für den Ausgleich. Nach einer scharfen Hereingabe von rechts scheitere Fabian Klos zuerst noch an Fraisl, den Abpraller schob Bastian Oczipka dann allerdings ins leere Tor.

Damit setzte Reis seinen beeindruckenden Lauf fort. In den letzten fünf Partien erzielte der Niederländer vier Treffer.

Bei einem Angriff, den er selbst eingeleitet hatte, kam der Mittelfeldspieler nach einem Hackentrick von Miro Muheim im Bielefelder Strafraum an den Ball, zog nach innen und zog ab. Seinen Schuss fälschte DSC-Verteidiger Guilherme Ramos unhaltbar für seinen Keeper Martin Fraisl ab.

Der 22-jährige Niederländer war überall auf dem Platz zu finden und ordnete geschickt das Spiel der Rothosen. Nach einer lauen Anfangsphase, in der Bielefeld ein Treffer von Frederik Jäkel aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt worden war, war es Reis, der die Rothosen mit 1:0 in Führung brachte.

Bakery Jatta knallte den Ball unhaltbar zum 2:1-Siegtreffer unter die Latte. © Christian Charisius/dpa

Die Hamburger zeigten sich vom Ausgleich aber unbeeindruckt. Benes knallte einen Freistoß an die Latte, Jonas David scheiterte anschließend aus kurzer Distanz am stark reagierenden DSC-Schlussmann (53.).

Kurze Zeit später war es aber so weit, der Volkspark stand Kopf. Eine Dompé-Flanke knallte Bakery Jatta am zweiten Pfosten unter die Latte. Alles lief wieder nach Plan für die Walter-Elf.

Trotz der Führung machte sich der HSV das Leben selbst schwer und sorgte mit einigen Unkonzentriertheiten für Bielefelder Chancen. Doch am Ende blieben diese ungenutzt.

So feierten die Rothosen am Ende einen nicht unverdienten Sieg, weil von den Gästen einfach viel zu wenig kam. Am kommenden Spieltag geht es für die Hamburger zum absoluten Spitzenspiel bei der SV Darmstadt 98.

Bielefeld versinkt immer weiter im Tabellenkeller der zweiten Liga und steht nur dank der besseren Tordifferenz auf dem Relegationsplatz. Nächster Gegner ist der Dritte aus Heidenheim.