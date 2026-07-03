HSV trauert um Frau von "Uns" Uwe: Ilka Seeler im Alter von 89 Jahren verstorben

Hamburg - Der HSV trauert! Ilka Seeler (†89), Ehefrau von HSV-Legende Uwe Seeler (†85), ist in der Nacht zu Freitag verstorben. Sie wurde 89 Jahre alt.

Ehefrau von Uwe Seeler (†85) - Ilka Seeler - verstarb in der Nacht zu Freitag. Sie wurde 89 Jahre alt. © Christian Charisius/dpa

Seeler ist im Kreise ihrer Familie in ihrem Zuhause in Norderstedt (Schleswig-Holstein) eingeschlafen, heißt es am Freitag.

Die Verstorbene war über Jahrzehnte an der Seite von "Uns" Uwe. Seit 1959 war das Paar verheiratet.

In seiner Mittelung zum Tod der Witwe des erfolgreichen Fußballers und Vereinsidols schrieb der Hamburger SV, dass sie nie nur ein "Anhängsel" von Uwe Seeler gewesen sei.

"Ob als Ehefrau, Mutter der gemeinsamen Kinder, Handballerin, Aufpasserin, später auch Unternehmerin, Oma und Uroma - Ilka war bei weiten nicht nur als Spielerfrau des berühmtesten HSV-Fußballers bekannt und beliebt", meldet der Klub und spricht damit gleichzeitig sein herzliches Beileid an die Familie und Angehörigen von Seeler aus.

"Sie war eine eigenständige, starke Frau, die auch nach Uwes Tod im Jahr 2022 Freundschaften pflegte und das Wohl der Familie über alles stellte. Ilkas verschmitztes Lächeln, ihre sportliche Begeisterung und ihre klare, direkte Art bleiben uns stets in Erinnerung und machen sie unvergessen. Ruhe in Frieden, liebe Ilka".