Neue HSV-Chefin ist da! Kathleen Krüger stellt sich vor und verkündet Verbleib von Shootingstar
Hamburg - Sie ist die neue starke Frau beim HSV: Kathleen Krüger (41) hat am Mittwoch offiziell ihren neuen Job als Sportvorständin bei den Rothosen übernommen. In einer Pressekonferenz sprach sie über ihre Motivation und ihre Ziele.
Vom Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Papenfuß (71) und dem Präsidenten Henrik Köncke (35) gab es zu Beginn der Pk im Bauch des Volksparkstadions warme Worte für die 41-Jährige. Krüger habe in den Gesprächen mit ihrem strategischen Denken und gleichzeitig ihrer "menschlichen Wärme" voll überzeugt.
Die langjährige Teammanagerin des FC Bayern München, die bereits seit circa einer Woche im Volkspark weilt, verriet ihrerseits, dass sie außerordentlich warmherzig und freundlich empfangen worden sei. Sie habe bereits einige Gespräche geführt und dabei festgestellt, dass die Mitarbeiter auch allesamt Fans des Vereins seien.
Nach der Kennenlernphase sei es ihr Ziel, den HSV sportlich auf allen Ebenen weiterzuentwickeln. Neben der Lizenzmannschaft seien natürlich damit auch die Frauen sowie der Nachwuchs gemeint, betonte Krüger. Sie wolle "die Spieler von morgen" finden und fördern.
Besonders wichtig sei ihr dabei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Kollegen. Zudem wolle sie bei der Entscheidungsfindung datengetrieben arbeiten, um "bei all der Emotionalität" eine "gewisse Objektivität" in den Prozess einfließen zu lassen.
HSV: Kathleen Krüger äußert sich zu Vieira und verrät Wrede-Verbleib
Über die große Erwartungshaltung beim HSV sei sie sich im Klaren, verdeutlichte Krüger. "Jeder sieht das Potenzial", unterstrich sie. Gleichzeitig sei es "vermessen", nach dem recht souveränen Klassenerhalt ins Träumen zu kommen. Nichts anderes als die weitere Etablierung in der Bundesliga sei kurzfristig das große Ziel, bekräftigte die 41-Jährige.
Ein Spieler wie Arsenal-Leihgabe Fábio Vieira (25), um dessen Verbleib/Verpflichtung der Klub weiter buhlt, würde dabei sicher helfen. Man versuche, eine "kreative Lösung" zu finden, versicherte Krüger. Gleichzeitig erinnerte sie: "Wir müssen gesunde Entscheidungen treffen." Stand jetzt sei ein Preis aufgerufen, der nicht darstellbar sei.
Trotzdem konnte die neue Vorständin bei ihrer Vorstellung eine freudige Personal-Nachricht verkünden: Shootingstar Lotta Wrede (18) wird auch in der kommenden Saison für die Frauen-Mannschaft auflaufen, hat ihren Vertrag um ein Jahr verlängert.
Zu guter Letzt verriet Krüger noch, dass sie sich "unfassbar" auf das erste Heimspiel im Volksparkstadion freue, in dem immer eine "sehr besondere Stimmung" herrsche. Einen Wunschgegner habe sie dafür nicht - es würde aber irgendwie passen, wenn der FC Bayern käme und sich für die neue Entscheiderin beim HSV ein Kreis schlösse.
Titelfoto: WITTERS