01.07.2026 15:48 Neue HSV-Chefin ist da! Kathleen Krüger stellt sich vor und verkündet Verbleib von Shootingstar

Kathleen Krüger hat ihren neuen Job als Sportvorständin beim HSV offiziell angetreten. Bei ihrer Vorstellung verkündete sie den Verleib eines Shootingstars.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Sie ist die neue starke Frau beim HSV: Kathleen Krüger (41) hat am Mittwoch offiziell ihren neuen Job als Sportvorständin bei den Rothosen übernommen. In einer Pressekonferenz sprach sie über ihre Motivation und ihre Ziele.

Kathleen Krüger (41) hat ihren neuen Job als Sportvorständin beim HSV offiziell angetreten. © WITTERS Vom Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Papenfuß (71) und dem Präsidenten Henrik Köncke (35) gab es zu Beginn der Pk im Bauch des Volksparkstadions warme Worte für die 41-Jährige. Krüger habe in den Gesprächen mit ihrem strategischen Denken und gleichzeitig ihrer "menschlichen Wärme" voll überzeugt. Die langjährige Teammanagerin des FC Bayern München, die bereits seit circa einer Woche im Volkspark weilt, verriet ihrerseits, dass sie außerordentlich warmherzig und freundlich empfangen worden sei. Sie habe bereits einige Gespräche geführt und dabei festgestellt, dass die Mitarbeiter auch allesamt Fans des Vereins seien. Nach der Kennenlernphase sei es ihr Ziel, den HSV sportlich auf allen Ebenen weiterzuentwickeln. Neben der Lizenzmannschaft seien natürlich damit auch die Frauen sowie der Nachwuchs gemeint, betonte Krüger. Sie wolle "die Spieler von morgen" finden und fördern.

Das neue Vorstands-Duo beim HSV: Krüger neben Finanzvorstand Eric Huwer ((42). © WITTERS

Besonders wichtig sei ihr dabei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Kollegen. Zudem wolle sie bei der Entscheidungsfindung datengetrieben arbeiten, um "bei all der Emotionalität" eine "gewisse Objektivität" in den Prozess einfließen zu lassen.

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