Fix: Robert Glatzel verlässt den HSV! Torjäger verabschiedet sich unter Tränen

Hamburg/Wolfsburg - Eine Ära geht zu Ende: Robert Glatzel (32) verlässt den HSV nach fünf Spielzeiten und schließt sich dem VfL Wolfsburg an. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt, nachdem der Transfer sich über Wochen angebahnt hatte. In einer Videobotschaft Glatzels flossen sogar Tränen.

Robert Glatzel (32) verlässt den HSV nach fünf Spielzeiten und schließt sich dem VfL Wolfsburg an. © WITTERS

Der Stürmer lief in 150 Pflichtspielen für die Rothosen auf. Dabei gelangen ihm herausragende 84 Treffer. Er überzeugte nicht nur als Torjäger, sondern auch als Publikumsliebling und Identifikationsfigur.

"Bobby hat in seiner fünfjährigen Zeit beim HSV Großes geleistet, das über das Sportliche hinausgeht. Neben seinen zahlreichen Toren hat er aufgrund seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle eingenommen", unterstrich HSV-Vorstand Eric Huwer (42).

Sportdirektor Claus Costa (42) ergänzte: "Insbesondere in den Zweitliga-Jahren war er ein Fixpunkt unseres Spiels - die Highlights waren sicherlich der Aufstieg und der Gewinn der Torjägerkanone 2023/24."

Dass Glatzel nach der für ihn in Sachen Spielzeit unbefriedigenden vergangenen Saison eine neue Herausforderung gesucht habe, sei nachvollziehbar. "Deshalb haben wir seinem Wechselwunsch gerne entsprochen", so Costa.