Fix: Robert Glatzel verlässt den HSV! Torjäger verabschiedet sich unter Tränen
Hamburg/Wolfsburg - Eine Ära geht zu Ende: Robert Glatzel (32) verlässt den HSV nach fünf Spielzeiten und schließt sich dem VfL Wolfsburg an. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt, nachdem der Transfer sich über Wochen angebahnt hatte. In einer Videobotschaft Glatzels flossen sogar Tränen.
Der Stürmer lief in 150 Pflichtspielen für die Rothosen auf. Dabei gelangen ihm herausragende 84 Treffer. Er überzeugte nicht nur als Torjäger, sondern auch als Publikumsliebling und Identifikationsfigur.
"Bobby hat in seiner fünfjährigen Zeit beim HSV Großes geleistet, das über das Sportliche hinausgeht. Neben seinen zahlreichen Toren hat er aufgrund seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle eingenommen", unterstrich HSV-Vorstand Eric Huwer (42).
Sportdirektor Claus Costa (42) ergänzte: "Insbesondere in den Zweitliga-Jahren war er ein Fixpunkt unseres Spiels - die Highlights waren sicherlich der Aufstieg und der Gewinn der Torjägerkanone 2023/24."
Dass Glatzel nach der für ihn in Sachen Spielzeit unbefriedigenden vergangenen Saison eine neue Herausforderung gesucht habe, sei nachvollziehbar. "Deshalb haben wir seinem Wechselwunsch gerne entsprochen", so Costa.
Robert Glatzel verabschiedet sich mit emotionaler Video-Botschaft vom HSV
Robert Glatzel: "Hatte beim HSV die schönste Zeit meiner Karriere"
Der Angreifer selbst zeigte sich emotional: "Ich hatte beim HSV die schönste Zeit meiner bisherigen Karriere. Ich bin dankbar für jeden Moment, den ich mit diesem besonderen Club erleben durfte. Gemeinsam haben wir Höhen und Tiefen durchgemacht. Vor allem die schönen Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen."
Es bleibe ihm nun nicht mehr viel, außer Danke zu sagen.
"An die vielen tollen Mannschaftskollegen, Trainer, restlichen Mitglieder im Staff, Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle und natürlich an die Fans, deren Unterstützung ich über all die Jahre sehr gespürt habe", verdeutlichte Glatzel.
Den VfL soll der 32-Jährige nun auf direktem Wege zurück in die Bundesliga schießen. Neben dem gebürtigen Münchner verstärkten sich die Wölfe unter anderem bereits mit Hochkaräter Fabian Reese (28) von Hertha BSC.
Titelfoto: WITTERS