HSV-Verteidiger David vor dem Absprung! Liga-Konkurrent macht ernst

HSV-Verteidiger Jonas David (23) steht vor einem Wechsel zu Hansa Rostock. © Uwe Anspach/dpa

Während er in der vergangenen Saison noch in 26 Partien plus einem Spiel in der Relegation zum Einsatz kam, stand er in dieser Spielzeit noch nicht eine einzige Minute auf dem Rasen. In den drei zurückliegenden Begegnungen fehlte er sogar gänzlich im Kader der Rothosen.

Eine Perspektive hat er mittlerweile unter Trainer Tim Walter (47) nicht mehr.

Ein Wechsel scheint beschlossene Sache, nur wohin? Zu einem direkten Konkurrenten? Das lehnten die HSV-Bosse bislang ab.

Doch wie die Bild nun berichtet, steht David vor einem Wechsel zu Hansa Rostock. Dort soll der 23-Jährige Oliver Hüsing (30) ersetzen, der sich nach seiner Rückkehr an die Ostsee schwer verletzte und mit einem Sehnenriss wohl mindestens noch bis November ausfallen wird.