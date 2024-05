HSV und St. Pauli liefern sich irres Duell: Rückblick auf das vielleicht beste Derby ever

Grenzenloser Jubel: Beim letzten Stadtderby im Volkspark feierte der HSV einen der emotionalsten Siege der jüngeren Vereinsgeschichte. © Christian Charisius/dpa

Um 18.30 Uhr am 21. April 2023 pfiff Schiedsrichter Sven Jablonski (34) das Spiel vor 56.400 Zuschauern im ausverkauften Rund an. In den folgenden 90 Minuten sollte sich ein irres Sieben-Tore-Spektakel entwickeln.

Nachdem die Rothosen zunächst etwas besser in die Partie gekommen waren, übernahmen die Braun-Weißen Mitte der ersten Hälfte das Kommando - und belohnten sich in der 36. Minute durch den Führungstreffer von Manolis Saliakas (26).

Die Freude aufseiten der Gäste währte allerdings nicht lang, denn noch vor der Pause glichen die Hausherren aus: In der 44. Minute fasste sich Jonas David (24) ein Herz und traf mit einem Traumtor aus der Distanz zum 1:1.

Beflügelt vom Ausgleichstreffer legte der HSV im zweiten Abschnitt los wie die Feuerwehr: Erst besorgte Bakery Jatta (25) in der 48. Minute das 2:1, dann ließ Moritz Heyer (29) vier Zeigerumdrehungen später das 3:1 folgen.

Nun sah der Gastgeber wie der sichere Sieger aus, doch die Elf von Coach Fabian Hürzeler (31) schlug zurück: In der 71. Minute erzielte Elias Saad (23), damals noch ein unbeschriebenes Blatt, den 2:3-Anschluss.